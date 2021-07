Raj Kundra को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा

Raj Kundra does not get bail: भारतीय अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई की शाम पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा और उनके कुछ साथियों पर पोर्न बिजनेस में लिप्त होने का आरोप है, जिसके चलते 20 जुलाई के दिन उन्हें किला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज कुंद्रा और उनके साथी रायन थार्प के 23 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। अगले 3 दिनों तक क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा और उनके साथ रायन थार्प से पोर्नोग्राफी मामले में पूछताछ करेगी और हाथ लगे सबूतों पर सफाई मांगेगी। Also Read - पोर्न मामले में बेल पर बाहर आईं मॉडल Gehana Vasisth ने Raj Kundra को बताया बेकसूर, बयान में Ekta Kapoor का भी लिया नाम

क्या है आरोप:

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो पोर्न फिल्मों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। शिल्पा शेट्टी और उनके कुछ साथी पोर्न फिल्मों का निर्माण करके उन्हें अलग-अलग एप्स के जरिए लोगों को दिखाते हैं। इन एप्स पर लोगों को रुपये देकर बोल्ड वीडियोज देखने को मिलते हैं। राज कुंद्रा पर यह आरोप भी है कि वो इंडस्ट्री में काम करने आए कलाकारों से बोल्ड वीडियो शूट कराते हैं।

पुलिस के पास हैं कई सबूत:

मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वो फरवरी 2021 से पोर्नोग्राफी मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान उन्हें राज कुंद्रा से जुड़े कई तार मिले, जिसके बाद उन्होंने 19 जुलाई के दिन उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को यह जानकारी भी दी है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत हैं, जो मामले में उनकी मौजूदगी की गवाही देते हैं।

राज कुंद्रा की तरफ से अभी तक पोर्नोग्राफी मामले पर कोई बयान नहीं आया है। वो अब 23 जुलाई तक पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे। पूछताछ में कई बड़ा खुलासे होने की उम्मीद है।