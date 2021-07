Porn Racket केस में Raj Kundra को कोर्ट से बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पोर्न रैकेट केस में कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी और जज ने फैसला देते हुए अश्लील वीडियो बनाने के केस में राज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके साथ राज के दोस्त रेयान थोर्पे को भी 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। 19 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद से ही राज कुंद्रा कई दिनों से पुलिस की कस्टडी में थे।

राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। वकील का कहना था कि इस केस में जांच खत्म हो गई है और इस आधार पर राज को अब जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए राज को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उन्हें राज कुंद्रा की 7 दिन की हिरासत और दी जाए।

Maharashtra: A court in Mumbai sends actor Shilpa Shetty's husband Raj Kundra and Ryan Thorpe to judicial custody for 14 days in the pornography racket case pic.twitter.com/EZsynUAZt5

— ANI (@ANI) July 27, 2021