Raj Kundra Porn Case में Shilpa Shetty के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत, मुंबई पुलिस ने दे दी 'क्लीन चिट'!

सोमवार को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी के एक मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को अरेस्ट किया। इसके बाद उन्हें मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश किया गया जहां पर पुलिस ने कोर्ट के सामने राज की हिरासत की मांग की। कोर्ट ने पुलिस की मांग स्वीकार करते हुए राज को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जब से ये मामला सामने आया है। तभी से सोशल मीडिया पर लोग इस पूरे प्रकरण में शिल्पा शेट्टी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब इन सब पर मुंबई पुलिस की ओर से जवाब आ गया है।



पुलिस ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में अभी तक शिल्पा शेट्टी की कोई भूमिका नजर नहीं आई है। साथ ही पुलिस ने बताया कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और इस केस के पीड़ितों से अपील है कि वे आगे आकर क्राइम ब्रांच से संपर्क करें। वे मामले पर उचित कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भारंबे ने कहा, 'हमें इस मामले में अभी तक शिल्पा शेट्टी की किसी भी तरह की भूमिका नजर नहीं आई है। हम जांच कर रहे हैं। हम सभी पीड़ितों से अनुरोध करते हैं कि वे आगे आएं और क्राइम ब्रांच से संपर्क करें। हम उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई करेंगे।' कुल मिलाकर पुलिस ने शिल्पा को क्लीन चिट दे दी है। Also Read - गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट पर वायरल हो रहे Raj Kundra के पुराने ट्वीट, नेताओं को बताया था 'पोर्न देखने वाला'

We have not been able to any find any active role (of Shilpa Shetty) yet. We are investigating. We'll appeal to the victims to come forward and contact the Crime Branch Mumbai. We'll take appropriate action: Milind Bharambe, Joint Commissioner of Police, Mumbai pic.twitter.com/CBgHVs4cnk

— ANI (@ANI) July 20, 2021