Raj Kundra की गिरफ्तारी के बाद Shilpa Shetty से Bollywood के लोगों ने बनाई दूरी, दोस्तों के होते हुए पड़ी अकेली

Raj Kundra’s arrest in pornography case: Entertainment Industry and her good friends maintain distance from Shilpa Shetty: राज कुंद्रा (Raj Kundra) का जेल जाना बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कुछ समय पहले ही राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाकर उनको मोबाइल ऐप पर लोड करने के आरोप लगाए गए हैं। राज कुंद्रा इस समय पुलिस की हिरासत में है। राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद शिल्पा शेट्टी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। हाल तो अब ये हो चुका है कि बॉलीवुड के लोगों ने भी शिल्पा शेट्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड में अब शिल्पा शेट्टी के दोस्तों की संख्या तेजी से घट रही है। Also Read - Super Dancer 4: कई हफ्ते तक नहीं दिखेंगी Shilpa Shetty, शो में पहुंचेंगी Moushumi Chatterjee और Sonali Bendre

दुख की इस घड़ी में बॉलीवुड ने शिल्पा शेट्टी का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी मुंबई नगरिया में बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। शिल्पा शेट्टी बीते 30 साल से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड के लगभग सभी नामी सितारों को अच्छे से जानती हैं। शिल्पा शेट्टी अक्सर इन सितारों के साथ पार्टीज करती नजर आती हैं। वह बात अलग है कि अब हालात काफी बदल चुके हैं।

फिल्म फैमिली से जुड़े एक एक्टर ने इस बारे में खुलकर बात की है। इस एक्टर ने बताया, 'पोर्नोग्राफी से नाम जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है। एडल्ट फिल्म्स में नाम आना आम घटना नहीं है। लोग पोर्नोग्राफी का नाम सुनने से भी डरते हैं। यहां पर पोर्नोग्राफी के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में यहां पर शिल्पा शेट्टी की क्या गलती है? हो सकता है कि इस मामले में उसकी कोई पोजिशन ही न हो फिर भी लोगों ने उससे किनारा कर लिया है।' Also Read - Karan Johar से पहले ये 5 बॉलीवुड स्टार्स भी कर चुके हैं Bigg Boss को होस्ट लेकिन नहीं मिली Salman Khan जैसी लोकप्रियता

आगे इस एक्टर ने बताया, 'एक बार खुद शिल्पा शेट्टी ने ही मुझसे अपने दोस्तों के बारे में बात की थी। शिल्पा शेट्टी ने कहा था, आप फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती की उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक आप साथ काम कर रहे हैं आपकी दोस्ती बनी रहेगी। काम खत्म होते ही आपकी दोस्ती भी खत्म हो जाती है। सारे वादों की एक्पायरी डेट आ जाती है। उस समय केवल परिवार के लोग ही आपके साथ रह जाते हैं।' Also Read - Super Dancer Chapter 4 : Shilpa Shetty की कमी को इस हफ्ते पूरी करेंगे Riteish-Genelia, शो में सजेगी रोमांटिक शाम {BTS Photos}

इस एक्टर ने आगे खुलासा करते हुए कहा, 'जितना मैं शिल्पा शेट्टी को जानता हूं वो एक इमोशनल लड़की है। वो इस समय अपने सभी दोस्तों को याद कर रही होगी जिसने अब तक भी उससे बात नहीं की है। सालों पहले गुरूदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके एक गाने के बोल आज भी मुझे याद हैं। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी...।'