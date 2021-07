Raj Kundra की बढ़ीं मुश्किलें, वियान और जेएल स्ट्रीम ऑफिस में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली छिपी अलमारी!

Raj Kundra's Pornography case: राज कुंद्रा (Raj Kundra) के खिलाफ चल रहे पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। 24 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा के वियान और जेएल स्ट्रीम ऑफिस में एक छिपी हुई अलमारी मिली है। 23 जुलाई को मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जुहू स्थित घर पर भी छापा मारा था। इस बीच पुलिस ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का बयान भी दर्ज किया था। आगे बताया गया कि छापेमारी में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनके घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। अब राज कुंद्रा के ऑफिस में एक छिपी हुई अलमारी का सच सामने आया है। Also Read - Raj Kundra के सपोर्ट में उतरीं Gehana Vasisth, Sherlyn Chopra और Poonam Pandey को बताया झूठा

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट में लिखा, 'क्राइम ब्रांच को एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के वियान और मुंबई के अंधेरी में जेएल स्ट्रीम ऑफिस में तलाशी के दौरान एक छिपी हुई अलमारी मिली है।' ईटाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्ट्रेस के करीबी सूत्र ने बताया कि शिल्पा शेट्टी इस समय चल रही जांच पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर कई आरोप लग रहे हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आधी अधूरी जानकारी को लेकर किसी भी मुद्दे पर बात ना करें।

Crime Branch has found a hidden cupboard in

actor Shilpa Shetty's husband & businessman Raj Kundra's Viaan and JL Stream office in Mumbai's Andheri during searches in connection with a pornography case: Mumbai Police pic.twitter.com/IfGCTl3cIE

— ANI (@ANI) July 24, 2021