पान मसाला विज्ञापन केस में राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सलमान खान को मिली कानूनी राहत...

बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान के लिए राजस्थान हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई है. पिछले कुछ समय से पान मसाला विज्ञापन को लेकर कानूनी पचड़ों में फंसे सलमान खान को अब 13 अप्रैल को जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट ने आयोग द्वारा जारी किए गए जमानती वारंट पर रोक लगा दी है, जिससे अभिनेता की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर आ रही हैं.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद योगेंद्र सिंह बडियाल नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सलमान खान जिस पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन कर रहे हैं, वह जनता को गुमराह कर रहा है. विज्ञापन में इन उत्पादों को केसर-युक्त इलायची और केसर-युक्त पान मसाला बताकर प्रचारित किया गया. बडियाल का तर्क है कि इस तरह के विज्ञापन समाज में सुरक्षा और शुद्धता का गलत संदेश भेजते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं.
आयोग ने जताई नाराजगी
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता आयोग ने 6 जनवरी, 2026 को इन विज्ञापनों के प्रचार पर अंतरिम रोक लगा दी थी. लेकिन आरोप है कि आदेश के बावजूद 9 जनवरी को भी जयपुर और कोटा जैसे शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे रहे और विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहा. इसे आयोग ने अपने आदेश की अवहेलना और कोर्ट की तौहीन माना. इसी नाराजगी के चलते आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और 13 अप्रैल की तारीख को अंतिम अवसर के रूप में तय किया था. आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि सलमान पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है.
हाई कोर्ट का हस्तक्षेप
जब यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने स्थिति को देखते हुए सलमान खान को राहत दी. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सलमान को फिलहाल आयोग के चक्कर नहीं लगाने होंगे और गिरफ्तारी का खतरा भी टल गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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