  • कांकाणी शिकार केस में बड़ा उलटफेर! जज के हटने से सलमान खान की बढ़ी टेंशन, जानें क्या है मामला...

कांकाणी शिकार केस में बड़ा उलटफेर! जज के हटने से सलमान खान की बढ़ी टेंशन, जानें क्या है मामला

एक्टर सलमान खान पर चल रहे काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने अचानक खुद को केस से अलग कर लिया. अब इस मामले की जांच नई बेंच करेगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 16, 2026 6:54 PM IST

जोधपुर के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले (1998) की कानूनी लड़ाई ने एक बार फिर नया रुख लिया है. करीब तीन दशकों से चला आ रहा यह विवाद सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने अचानक खुद को केस से अलग कर लिया. आइए जानते हैं इस हाई-प्रोफाइल मामले में सोमवार को क्या हुआ और अब भाईजान की कानूनी लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है.

जस्टिस संधू ने खुद को किया अलग

सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टर सलमान खान और अन्य फिल्मी सितारों से जुड़े इस केस की सुनवाई होनी थी. लेकिन जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उनके इस फैसले के बाद अब यह पूरा मामला नई बेंच के सामने रखा जाएगा. जज के हटने का मतलब है कि अब नई बेंच इस केस की फाइल को शुरू से पढ़ेगी, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है. जबकि सलमान खान की टीम की कोशिश है कि उनकी सजा के खिलाफ अपील और राज्य सरकार की ओर से सह-आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दी गई अर्जी को एक साथ सुना जाए.

क्या था कांकाणी गांव का वह वाकया?

यह कानूनी विवाद साल 1998 का है, जब जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी. आरोप था कि शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव की सीमा में दो काले हिरणों का शिकार किया गया. इस मामले में सलमान खान को मुख्य आरोपी बनाया गया. 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. संदेह का लाभ देते हुए सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया गया था, जिसे बाद में राजस्थान सरकार ने चुनौती दी.

सजा और राज्य सरकार की अपील

वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में दो मुख्य पहलुओं पर बहस होनी है. सलमान खान ने निचली अदालत द्वारा दी गई 5 साल की जेल की सजा को रद्द करने की मांग की है. वहीं राजस्थान सरकार का तर्क है कि सह-आरोपियों (सैफ, तब्बू आदि) को बरी करना गलत था, इसलिए उन पर भी दोबारा केस चलना चाहिए. पूर्व में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने तकनीकी पेच को सुलझाते हुए इन दोनों मामलों को एक साथ सुनने के निर्देश दिए थे. लेकिन अब बेंच बदलने से सबकी निगाहें इस पर हैं कि नई बेंच इस मामले को कब और किस प्राथमिकता के साथ सुनती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

