इंडस्ट्री का काला सच! राजीव खंडेलवाल ने खोली कास्टिंग काउच की पोल, कहा- 'कलाकारों का फायदा उठाते'

एक्टर राजीव खंडेलवाल ने कास्टिंग काउच पर अपनी बेबाक राय रखते हुए फिल्म इंडस्ट्री की काम को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने शोषण करने वालों पर निशाना साधा और शॉर्टकट तलाशने वाले कलाकारों को भी साफ सुनाया है.

मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में हर साल हजारों लोग सुनहरे सपने लेकर आती हैं, लेकिन इन सपनों की कीमत अक्सर कलाकार की इज्जत से वसूली जाती है. टीवी के चॉकलेट बॉय से लेकर फिल्मों में काम करने वाले कलाकार बने राजीव खंडेलवाल ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग काउच को लेकर बयान दिया है, जो दशकों से नए कलाकारों को डराता रहा है. राजीव उन चुनिंदा एक्टरों में से हैं, जिन्होंने न केवल शुरुआती दौर में इसका सामना किया, बल्कि आज भी इस मुद्दे पर बिना किसी फिल्टर के बात करते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में राजीव ने जो कहा, उसने ग्लैमर जगत पर प्रश्न खड़ा करता है. उनका मानना है कि इंडस्ट्री भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन क्राइम रेट और शोषण की मानसिकता में कोई खास कमी नहीं आई है.

कास्टिंग काउच को लेकर कही ये बात

राजीव खंडेलवाल का तर्क सीधा और धारदार है. वे पूछते हैं कि क्या आज के नए कलाकार, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं वाकई खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? एक दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री एक छोटा सा कुनबा हुआ करती थी, जहां शोषण की कहानियों को काम का हिस्सा मानकर दबा दिया जाता था. राजीव के अनुसार, आज स्थितियां बदली जरूर हैं, लेकिन क्या बड़े पदों पर बैठे लोग सुधरे हैं? उनका इशारा उन लोगों की ओर था जो अपनी पावर का इस्तेमाल करियर बनाने के नाम पर नए चेहरों के शारीरिक और मानसिक शोषण के लिए करते हैं.

राजीव का नजरिया

राजीव खंडेलवाल ने अपनी बातचीत में एक ऐसे पहलू को भी बताया जो अक्सर चर्चाओं से गायब रहता है. उन्होंने कास्टिंग काउच को केवल जबरदस्ती को नहीं बल्कि खुद की मर्जी का भी बताया. उन्होंने कहा कि कभी-कभी लोग अपनी कमजोरी या इमोशनल ब्रेक के दौर में खुद को इस शोषण के हवाले कर देते हैं, क्योंकि वे एक आसान रास्ता या शॉर्टकट तलाश रहे होते हैं.

उनका कहना है कि जब कोई कलाकार सालों बाद सामने आकर कहता है कि उसका लंबे समय तक शोषण हुआ, तो एक सवाल उठता है "आप इतने सालों तक उस स्थिति में क्यों बने रहे?" राजीव के अनुसार, कई बार लोग सफलता की चाह में समझौता कर लेते हैं और जब उन्हें वह कामयाबी नहीं मिलती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, तब वे उसे शोषण का नाम देते हैं.

अपने सम्मान के लिए खुद लड़ना होगा

राजीव खंडेलवाल खुद एक मिसाल हैं, जिन्होंने 'कहीं तो होगा' जैसे ब्लॉकबस्टर शो के बाद भी कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया. उनका मैसेज साफ है कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए लड़ना पड़ता है, जैसे बाकी लोग लड़ते हैं. शोषण के खिलाफ खड़े होने का मतलब केवल आरोप लगाना नहीं, बल्कि उस रास्ते को ही ठुकरा देना है जो आपके सम्मान की बलि मांगता हो. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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