1969 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने हुए सुपरहिट, हीरो-हीरोइन ने टूट कर किया रोमांस, फिल्म निकली 'कल्ट क्लासिक'

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसके गाने आज भी खूब सुने जाते हैं. ये फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में हीरो का रोमांटिक अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 5, 2026 2:45 PM IST

भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 1969 को बहुत स्पेशल माना जाता है. इसी साल सुपरस्टार की लगातार सुपरहिट फिल्मों का वो सिलसिला शुरू हुआ, जिसने उन्हें बॉलीवुड का पहला 'मेगास्टार' बना दिया. अक्सर एक्टर हर फिल्म के लिए अपना लुक बदलते हैं, लेकिन राजेश खन्ना ने 1969 में दो फिल्मों 'इत्तिफाक' और 'दो रास्ते' की शूटिंग एक साथ की. मजे की बात यह थी कि दोनों ही फिल्मों में उनका लुक एक जैसा था. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुईं और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आईं. आइए जानते हैं...

दो रास्ते के शानदार गाने

राज खोसला के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक इमोशनल फैमिली ड्रामा थी, जिसके गानों ने घर-घर में धूम मचा दी थी.
राज खोसला की यह फिल्म माता-पिता के त्याग और बच्चों की बेरुखी की मार्मिक कहानी थी. इस फिल्म से पहले मुमताज को केवल 'बी-ग्रेड' फिल्मों की हीरोइन माना जाता था. 'दो रास्ते' उनकी पहली 'ए-ग्रेड' फिल्म थी. छोटा रोल होने के बावजूद 'बिंदिया चमकेगी' और 'ये रेशमी जुल्फें' जैसे गानों ने उन्हें स्टार बना दिया. राज खोसला यह रोल पहले संजय खान को देना चाहते थे, लेकिन फीस को लेकर बात नहीं बनी और यह फिल्म राजेश खन्ना के खाते में आ गई.

फिल्म के सदाबहार गाने

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका संगीत था, जिसे लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने दिया था. राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी ने पर्दे पर जिस सादगी और गहराई के साथ रोमांस को जिया, उसने दर्शकों को दीवाना बना दिया. फिल्म के गाने आज भी सदाबहार हैं. 'बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी' गाने ने मुमताज को रातों-रात नेशनल क्रश बना दिया. 'ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें' गाने में राजेश खन्ना के अंदाज और रोमांस ने प्रेम की एक नई कहानी लिखी. वहीं तीसरा गाना 'तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई' आज भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट का हिस्सा है.

बॉक्स ऑफिस पर 'धमाका'

'दो रास्ते' सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक परिवार के टूटने और मां के प्रति बेटों की जिम्मेदारी पर आधारित एक मार्मिक ड्रामा था. महज 40 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था, जो आज के हिसाब से सैकड़ों करोड़ के बराबर है. यह मुमताज के लिए यह पहली बड़ी फिल्म थी, जबकि राजेश खन्ना अपनी दूसरी फिल्म 'इत्तिफाक' की शूटिंग की वजह से इस फिल्म में भी दाढ़ी-मूँछ वाले लुक में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

