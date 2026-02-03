सिनेमाघरों में 100 दिन तक लगी रही ये फिल्म, थिएटर रहा हाउसफुल, ब्लॉकबस्टर हुई थी मूवी...

भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सुपरस्टारडम शब्द का जिक्र होता है, तो सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी फिल्म थी जिसने एक साधारण एक्टर को 'काका' और 'भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार' का टैग दिलाया. शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा हीरो दिया जिसकी एक मुस्कान पर देश की लाखों लड़कियां फिदा थीं.
फिल्म 'आराधना' का रिकॉर्ड
साल 1969 में जब 'आराधना' रिलीज हुई, तो इसने वह कर दिखाया जो उससे पहले किसी हिंदी फिल्म ने नहीं किया था. यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बनी, जिसने सिनेमाघरों में लगातार 100 दिनों तक चलने का गौरव हासिल किया. यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, फिल्म की लोकप्रियता का आलम यह था कि कई शहरों में यह फिल्म तीन साल तक चलती रही. राजेश खन्ना ने इस फिल्म में पिता (एयरफोर्स ऑफिसर) और बेटे, दोनों की भूमिकाएं निभाईं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जादुई केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
शर्मिला टैगोर की एक्टिंग
फिल्म में शर्मिला टैगोर ने एक प्रेमिका से लेकर एक मां तक का जो सफर तय किया, उसने उन्हें एक्टिंग की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. 'आराधना' की सफलता में इसके संगीत का बहुत बड़ा हाथ था. सचिन देव बर्मन की धुनों और किशोर कुमार की जादुई आवाज ने एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जो आज 50 साल बाद भी ताजा लगता है. "मेरे सपनों की रानी" गाना एक नेशनल एंथम की तरह लोकप्रिय हुआ. जीप में बैठे राजेश खन्ना और ट्रेन में बैठी शर्मिला टैगोर का वह सीन आज भी रोमांटिक गानों का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है.
फिल्म ने कितनी की कमाई?
इस फिल्म ने किशोर कुमार के करियर को भी नया जीवन दिया. आज के दौर में 1000 करोड़ की फिल्में आम बात हैं, लेकिन 1960 के दशक में 'आराधना' के आंकड़े किसी चमत्कार से कम नहीं थे. फिल्म महज 80 से 85 लाख रुपये में बनकर तैयार हुई थी. फिल्म ने उस जमाने में 7 करोड़ रुपये का विशाल कलेक्शन किया, जो आज के हिसाब से कई हजार करोड़ के बराबर है. 'आराधना' की सफलता के बाद दक्षिण भारत में भी इसका क्रेज इतना बढ़ा कि वहां की भाषाओं में इसके रीमेक बने. इस फिल्म ने राजेश खन्ना को वह शोहरत दी कि उनके घर के बाहर फैंस की लाइनें लग गईं और वे 'काका' के नाम से घर-घर में मशहूर हो गए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
