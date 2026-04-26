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मौसमी चटर्जी के कैरेक्टर पर राजेश खन्ना ने उठाए थे सवाल, एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब तो तिलमिला गए एक्टर

Moushumi Chatterjee And Rajesh Khanna Controversy: मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना के साथ कई मूवीज में काम किया था. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. एक बार एक्टर ने एक्ट्रेस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 26, 2026 6:00 PM IST

मौसमी चटर्जी के कैरेक्टर पर राजेश खन्ना ने उठाए थे सवाल, एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब तो तिलमिला गए एक्टर
मौसमी चटर्जी और राजेश खन्ना ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था.

सिनेमा की दुनिया की दिग्गज अदाकारा मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) 26 अप्रैल को अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर वेटरन एक्टेस के तमाम चाहने वाले फैंस बर्थडे विश कर रहे हैं. मौसमी चटर्जी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने इंडस्ट्री के कई एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम किया है, इनमें से एक नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) का भी है. राजेश खन्ना और मौसमी चटर्जी ने कई मूवीज में काम किया और दोनों की जोड़ी काफी पसंद किया गया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों सितारों का एक विवाद काफी चर्चा में रहता है. दरअसल, राजेश खन्ना ने एक बार मौसमी चटर्जी के कैरेक्टर के सवाल कर दिया था. आइए जानते हैं कि ये मामला क्या है.

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मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना को दिया था करारा जवाब

एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने एक 'लहरें रेट्रो' को दिए एक इंटरव्यू में अपने और राजेश खन्ना के विवाद को लेकर बात की थी. मौसम चटर्जी ने कहा था, 'राजेश खन्ना ने मुझसे एक बार घटिया सवाल किया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी. उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पेट जो बच्चा है वो मेरे पति जयंत मुखर्जी का है फिर विनोद मेहरा का है. इस पर मैंने उनके मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि ये जो डिंपल कपाड़िया की बेटियां हैं, ये आपकी हैं या ऋषि कपूर की हैं. मेरे जवाब को सुनकर वह तिलमिला गए थे.' मौसमी चटर्जी ने आगे बताया था, 'राजेश खन्ना एक अच्छे एक्टर थे लेकिन एक इंसान के तौर पर उनकी भद्दी टिप्पणी और गंदी हरकतों से मैं काफी तंग हो जाती थी. इस वजह से मैंने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था.'

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मौसमी चटर्जी और राजेश खन्ना ने इन मूवीज में किया काम

मौसमी चटर्जी ने साल 1972 में फिल्म 'हमशक्ल' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म में मौसमी चटर्जी के साथ राजेश खन्ना नजर आए थे. मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म 'हमशक्ल' के अलावा 'प्रेम बंधन', 'अनुराग', 'घर परिवार', 'भोला भाला' जैसी मूवीज में काम किया है. मौसमी चटर्जी ने बंगाली सिनेमा की मूवीज में भी काम किया है. बताते चलें कि मौसमी चटर्जी और एक्टर विनोद मेहरा के लिंकअप की काफी अफवाहें उड़ी थीं. जबकि एक्ट्रेस शादीशुदा थीं. मौसमी चटर्जी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में जयंत मुखर्जी के साथ शादी कर ली थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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