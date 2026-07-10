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क्या झूठी थी Rajesh Sharma की मेडिकल स्टेटमेंट? डिलीट होने पर भड़का AICWA, फिल्म एसोसिएशन ने उठाया सख्त कदम

Rajesh Sharma: बॉलीवुड और साउथ के दिग्गज एक्टर राजेश शर्मा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. इसी बीच अब इस मामले में AICWA की एंट्री हो गई है और उन्होंने हाई लेवल जांच की मांग की है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों...

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By: Sadhna Mishra | Published: July 10, 2026 7:51 PM IST
क्या झूठी थी Rajesh Sharma की मेडिकल स्टेटमेंट? डिलीट होने पर भड़का AICWA, फिल्म एसोसिएशन ने उठाया सख्त कदम

क्या झूठी थी Rajesh Sharma की मेडिकल स्टेटमेंट?

Rajesh Sharma: 'भूल भुलैया 3', 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'द डर्टी पिक्चर', 'स्पेशल 26', 'बजरंगी भाईजान' और 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' जैसे फिल्मों में काम कर चुके बॉलीवुड और साउथ के दिग्गज एक्टर राजेश शर्मा () इन दिनों अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि, साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी ने एक्टर को काट लिया, जिसके बाद हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना को लेकर बीते दिन एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर एक मेडिकल स्टेटमेंट जारी कर जानकारी दी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महज 24 घंटे के अंदर ही उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया. जिसके बाद अब नया बवाल खड़ा हो गया है. एक्टर की मेडिकल स्टेटमेंट (Rajesh Sharma Health Update) पोस्ट को क्यों हटाया गया, इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. वहीं अब इस मामले में फिल्म एसोसिएशन AICWA की भी एंट्री हो गई है.

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आखिर राजेश शर्मा के साथ सेट पर क्या हुआ था?

गौरतलब है कि, राजेश शर्मा (Rajesh Sharma) के साथ यह घटना तब हुई जब वह हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म 'फौजी' की शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग का लोकेशन घने पेड़-पौधों और जंगलों के बीच था. इसी दौरान एक्टर के पैर में किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी ने काट लिया. राजेश को इसका अहसास तो हुआ, लेकिन काम के बीच उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शूटिंग पूरी की. इसके बाद जब वह कोलकाता पहुंचे, तो अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई. उन्हें तुरंत कोलकाता के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. एक्ट्रेस सुदीपा ने यह बयान जारी किया था, लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब उन्होंने 24 घंटे बाद स्टेटमेंट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया.

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AICWA ने क्यों की हाई-लेवल जांच की मांग

वहीं, अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने गहरी चिंता जताई है और मामले की हाई-लेवल जांच की मांग कर दी है. एसोसिएशन का कहना है कि राजेश शर्मा अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं, लेकिन वह अब भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं आए हैं. एसोसिएशन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमें में कहा, 'शूटिंग शेड्यूल के दौरान एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई. उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. इतनी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी किस वजह से और किन हालातों में हुई, यह अभी तक साफ नहीं है. हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की तुरंत और पारदर्शी जांच की जाए.'

Akshay Kumar को भी सता रही अपने दोस्त की चिंता

आपको बता दें कि, AICWA के पहले एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी अपने को-एक्टर और दोस्त की तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था, जिसमें खिलाड़ी कुमार ने राजेश शर्मा के जल्द ठीक होने की दुआ की थी. अक्षय ने पोस्ट कहा, 'जल्दी ठीक हो जा यार. अभी साथ में बैठकर बहुत हंसना है.'


आपको बता दें कि, राजेश शर्मा फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हैं. उन्होंने पिछले कई सालों में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक तमाम फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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