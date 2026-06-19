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'3 इडियट्स' के सीक्वल पर राजकुमार हिरानी का बड़ा खुलासा, जानें इस बार क्या होगी रैंचो की कहानी?

साल 2009 की कल्ट क्लासिक फिल्म '3 इडियट्स' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म के सीक्वल की कहानी को लेकर एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया है. साल 2009 की कल्ट क्लासिक फिल्म '3 इडियट्स' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म के सीक्वल की कहानी को लेकर एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 19, 2026 2:53 PM IST
'3 इडियट्स' के सीक्वल पर राजकुमार हिरानी का बड़ा खुलासा, जानें इस बार क्या होगी रैंचो की कहानी?

3 इडियट्स' के सीक्वल का खुलासा

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं करतीं, बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं. आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी स्टारर फिल्म '3 इडियट्स' भी एक ऐसी ही कल्ट मास्टरपीस है. आज भी जब यह टीवी या ओटीटी पर आती है, तो लोग इसे उतने ही चाव से देखते हैं. अब इस फिल्म के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने सिनेमा प्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है.

क्या होगी फिल्म की कहानी?

फिल्म के सीक्वल को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खुद फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने इस पर से पर्दा उठा दिया है. हिरानी ने हाल ही में 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में साफ किया कि वह और उनके पसंदीदा राइटर अभिजात जोशी '3 इडियट्स' के पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अभी कहानी को पूरी तरह तराशने में काफी समय लगेगा, लेकिन इस पर काम शुरू हो चुका है.

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इस बार कुछ और ही होगा खास

हर किसी के जेहन में यह सवाल था कि अगर फिल्म का सीक्वल बनता है, तो उसकी कहानी क्या होगी? क्या रैंचो और उसके दोस्त फिर से कॉलेज में मस्ती करते दिखेंगे? इस पर राजकुमार हिरानी ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया. उन्होंने बताया कि सीक्वल की कहानी कॉलेज लाइफ के इर्द-गिर्द नहीं बुनी जाएगी. हिरानी ने खुलासा किया, "हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि फिल्म के मुख्य किरदारों की जिंदगी में 15 से 20 साल बाद क्या चल रहा होगा. अब उनकी शादियां हो चुकी होंगी, उनके बच्चे होंगे और वे अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर होंगे जिसे मिड-लाइफ क्राइसिस कहा जाता है. हमें इसी को देखना और दिखाना है."

कैसी थी 'इडियट्स' की पुरानी जिंदगी?

याद दिला दें कि 2009 में आई फिल्म में दिखाया गया था कि आमिर खान लद्दाख में बच्चों को एक अनोखे अंदाज में पढ़ा रहे हैं. वहीं, आर माधवन अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर आखिरकार एक मशहूर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बन जाते हैं. शरमन जोशी भी अपने डर पर काबू पाकर कॉर्पोरेट की दुनिया में एक सफल मुकाम हासिल कर लेते हैं. फिल्म में करीना कपूर और आमिर खान की खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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