Mr And Mrs Mahi Release Date : बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों लगातार फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो रही है। कई ऐसी फिल्में भी हैं जिनकी रिलीज डेट में बदलाव किया जा रहा है। इसी बीच राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' (Mr And Mrs Mahi) की भी रिलीज डेट की घोषणा हो गई है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद दोनों स्टार्स के फैंस काफी खुश हैं। ये दूसरा मौका है जब दोनों स्टार्स एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' की रिलीज डेट पर अपडेट दिया है। ट्वीट के मुताबिक ये फिल्म साल 2024 में 15 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी शरण शर्मा के पास है। गौरतलब है कि शरण शर्मा ने जाह्नवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल' का डायरेक्शन किया था। बताते चलें बीती 30 अप्रैल को राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी। जाह्नवी कपूर ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी थी।

RAJKUMMAR RAO - JANHVI KAPOOR: ‘MR AND MRS MAHI’ ON 15 MARCH 2024... The #GunjanSaxena team - director #SharanSharma and #JanhviKapoor - reunite for #MrAndMrsMahi with #RajkummarRao... In *cinemas* 15 March 2024.

Produced by #KaranJohar, #ZeeStudios, #HirooYashJohar and… pic.twitter.com/LTlvq9QS9q

