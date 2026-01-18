ENG हिन्दी
  • राजकुमार राव-पत्रलेखा ने दिखाई बेटी की पहली फोटो, कपल ने नन्ही परी का रखा ये नाम...

राजकुमार राव-पत्रलेखा ने दिखाई बेटी की पहली फोटो, कपल ने नन्ही परी का रखा ये नाम

Rajkummar Rao -Patralekha Daughter Name: बॉलीवुड स्टार्स राजकुमार राव और पत्रलेखा बीते साल 2025 में पहले बच्चे के माता-पिता बने थे. अब इस कपल ने अपनी बेटी का नाम अनाउंस कर दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 18, 2026 12:12 PM IST

राजकुमार राव-पत्रलेखा ने दिखाई बेटी की पहली फोटो, कपल ने नन्ही परी का रखा ये नाम

एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और एक्ट्रेस पत्रलेखा (Patralekha) साल 2025 में अपनी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने थे. इसके बाद दोनों अपने पहले बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. अब राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी बेटी का नाम बताया है. इस कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नन्ही परी के नाम का अनाउंसमेंट किया है. आइए जानते हैं कि राजकुमार राव और पत्रलेखा ने बेटी का क्या नाम रखा है और इसका मतलब क्या होता है. गौरतलब है कि इस कपल ने काफी समय तक डेट करने के बाद साल 2021 में शादी की थी.

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शेयर किया पोस्ट

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 18 जनवरी यानी रविवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि इस कपल ने अपनी बेटी के हाथ थाम रखे हैं. फोटो में तीनों के सिर्फ हाथ दिख रहे हैं. इस तरह से राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई है. इसके साथ ही उसके नाम का खुलासा कर दिया है. कपल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'हाथ जोड़कर और पूरे दिल से हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद से आपका परिचय करवाते हैं. पार्वती पॉल राव.' राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी बेटी का नाम पार्वती रखा है और उसमें दोनों ने अपना सरनेम जोड़ा है. इस कपल की पोस्ट पर सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, भूमि पेडनेकर, दीया मिर्जा समेत कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है. वहीं, दोनों स्टार्स के तमाम चाहने वाले फैंस ने भी कमेंट किया है और बेटी के नाम को काफी अच्छा बताया है.

राजकुमार-पत्रलेखा चौथी वेडिंग एनिवर्सरी बने थे माता-पिता

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने साल 2021 में 15 नवंबर को सात फेरे लिए थे. शादी के चार साल बाद साल 2025 में 15 नवंबर को ये कपल बेटी का माता-पिता बना है. राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सोशल मीडिया पर पेरेंट्स बनने की खुशखबरी दी थी. बताते चलें कि दोनों शादी से पहले एक दूसरे को करीब 11 साल तक डेट किया था. राजकुमार राव के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह नेटफ्लिक्स की एक फिल्म में सान्या मल्होत्रा के साथ नजर आएंगे. वहीं, वह एक बायोपिक में वकील उज्जल निकम का रोल करते दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

