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सौरव गांगुली की बायोपिक के सेट से लीक हुआ Rajkummar Rao का फर्स्ट लुक, 'दादा' का लुक देख फैंस के उड़े होश!

Rajkummar Rao इन दिनों सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा' की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इसी बीच एक्टर का सेट से सीन लीक हो गया है, जिसमें उनका 'लुक' देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 28, 2026 11:13 PM IST
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सौरव गांगुली की बायोपिक से लीक हुआ राजकुमार राव का लुक

Rajkummar Rao Look Leaked On Sourav Ganguly Biopic: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) जल्द ही पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक (Sourav Ganguly Biopic) 'दादा' (Dada) में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को लव रंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका डायरेक्शन विक्रमादित्य मोटवाने कर रहे हैं. जहां एक तरफ सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, लेकिन इसी बीच फिल्म के सेट से राजकुमार राव की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं.

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कैसा है राजकुमार राव का 'दादा' फिल्म का लुक?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर (Rajkummar Rao) इन दिनों कोलकाता के आर्यन क्लब ग्राउंड्स में सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा' की शूटिंग कर रहे हैं, जहां से उनकी तस्वीरें लीक हुई है. इन फोटोज में एक्टर को रेड टी-शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट में देखा जा सकता है. इन पिक्चर्स ने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. बता दें कि, 'दादा' की शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू हुई थी और मेकर्स ने अभी तक इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि यह फिल्म इसी साल 2026 में रिलीज होगी या फिर 2027 में सिनेमाघरों में आएगी.

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'दादा' फिल्म में दिखेगा राजकुमार राव का बदला हुआ लुक

मालूम हो कि, राजकुमार राव (Rajkummar Rao Trasformation) एक ऐसे एक्टर हैं, जो फिल्मों के लिए अपने गजब के बॉडी ट्रांसफॉर्मेंशन के लिए जानें जाते हैं और वो हमेशा दर्शकों को अपने लुक से चौंका देते हैं. इस साल की शुरुआत में उन्होंने इस बारे में एक लंबा-चौड़ा नोट लिखा था और खुलासा किया था कि वह 'दादा' के लिए भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेंशन करने जा रहे हैं.

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इन फिल्मों में निभा चुके हैं दमदार किरदार

राजकुमार राव (Rajkummar Rao Movie) अपने शानदार एक्टिंग और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जानें जाते हैं. उन्होंने 'स्त्री', 'श्रीकांत', 'क्वीन', 'बरेली की बर्फी', 'लूडो', 'शाहिद' और 'न्यूटन' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. वो हर बार कोई न कोई ऐसा किरदार पर्दे पर निभाते हैं, जो हर किसी के होश उड़ा देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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