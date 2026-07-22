CJP Protests: 'हिंसा सिर्फ घावों को गहरा करती है', Rajkummar Rao ने सरकार से की ये अपील

Delhi CJP Student Protest: दिल्ली में चल रहे CJP छात्र प्रदर्शन पर बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) का बड़ा बयान सामने आया है. 'स्त्री' एक्टर ने हिंसा की निंदा करते हुए छात्रों के हक में आवाज उठाई है.

छात्रों के सपोर्ट में उतरे राजकुमार राव

Rajkummar Rao Reacts To CJP Protests: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट (CJP Protests) के समर्थन में अब तक कई बॉलीवुड सितारे आ चुके हैं. वहीं अब इस लिस्ट में राजकुमार राव (Rajkummar Rao) का नाम भी शामिल हो गया है. एक्टर ने CJP छात्र प्रदर्शन पर रिएक्ट करते हुए अपना पक्ष रखा है. राजकुमार ने छात्रों और प्रशासन दोनों से टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता चुनने की अपील की है.

'स्त्री' (Stree) फेम एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने युवाओं की बात सुनने की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही शांति, सहानुभूति और निष्पक्ष शिक्षा की है. एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जब युवाओं को लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो यह इस बात का अहसास दिलाता है कि समाज को उनकी बात सुननी चाहिए. हर आवाज को गरिमा, निष्पक्षता और सम्मान के साथ सुने जाने का हक है.'

'हिंसा सिर्फ जख्मों को गहरा करती है'

राजकुमार राव (Rajkummar Rao) ने आगे कहा, 'इसके साथ ही शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए. हिंसा चाहे किसी भी तरफ से हो, सिर्फ जख्मों को गहरा करती है और हमें सही समाधान से दूर ले जाती है. यह समय आपसी बातचीत और सहानुभूति का है.' राजकुमार ने अपनी पोस्ट में छात्रों से जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का आग्रह किया और अधिकारियों से उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आने की अपील की. उन्होंने कहा, 'सच्चा और टिकाऊ बदलाव बातचीत से आता है, टकराव से नहीं. आज इस बात की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है.' राजकुमार राव का कहना है कि, 'हम सभी मिलकर एक ही चीज चाहते हैं, अपने देश का विकास और उस विकास की बुनियाद है निष्पक्ष शिक्षा. जय हिंद...'

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

सपोर्ट में आए ये सितारे

आपको बता दें कि, दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सपोर्ट में अब तक इंडस्ट्री के कई लोग आ चुके हैं. इसके पहले शबाना आजमी, कुनिका सदानंद और प्रकाश राज ने खुद दिल्ली पहुंचकर स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. वहीं कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को सपोर्ट किया जिसमें, दीया मिर्जा, सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी समेत तमाम सेलेब्स के नाम शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…