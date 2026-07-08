Dada First Look: सौरभ गांगुली के बर्थडे पर राजकुमार राव ने दिखाई 'दादा' की पहली झलक, ट्रोल्स बोले- 'अभी भी वक्त है...'

Dada First Look Out: राजकुमार राव ने सौरव गांगुली की बायोपिक यानी फिल्म 'दादा' का पोस्टर शेयर कर फर्स्ट लुक दिखाया है. इस पोस्टर के सामने आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

सौरव गांगुली की बायोपिक में राजकुमार राव नजर आएंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) अपने करियर में काफी सफल रहे हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभालते हुए देश के नाम के कई सीरीज की हैं. सौरव गांगुली पर फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनकी जिंदगी की कहानी दिखाई जाएगी. इस फिल्म का नाम 'दादा' (Dada) रखा गया है. फिल्म में उनका किरदार बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) निभाते नजर आएंगे. राजकुमार राव ने सौरव गांगुली के जन्मदिन पर फिल्म 'दादा' का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर आते ही जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है.

राजकुमार राव शेयर ने किया पोस्टर

राजकुमार राव ने सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म 'दादा' का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि सौरव गांगुली के किरदार राजकुमार राव लार्ड्स की बालकनी में खड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने नीले रंग क्रिकेट ट्राउजर पहनी हुई और हाथ जर्सी लहराते नजर आ रहे हैं. ये उस समय का पल है, जब साल 2002 में भारत की टीम ने नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद सौरव गांगुली ने लार्ड्स की बालकनी में खड़े होकर टीम इंडिया की जर्सी लहराई थी. फिल्म 'दादा' के पोस्टर पर लिखा है, 'उन्होंने सिर्फ खेला नहीं, खेल को बदल दिया'. इसके साथ फिल्म की रिलीज डेट पोस्टर पर दी गई है. ये फिल्म साल 2027 में 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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फिल्म 'दादा' के लिए राजकुमार राव को किया गया ट्रोल

राजकुमार राव ने फिल्म 'दादा' का पोस्टर शेयर किया है और इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'चैट जीपीटी इस से अच्छा एडिट कर देता.' एक यूजर ने लिखा है, 'अभी भी वक्त है डिलीट कर दो'. एक यूजर ने लिखा है, 'ये क्या है भाई.' एक यूजर ने लिखा है, 'इससे अच्छा तो दादा खुद ही बायोपिक कर लेता.' राजकुमार राव की एक तरफ ट्रोलिंग हो रही है, वहीं उनके फैंस फिल्म में उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं. बताते चलें कि राजकुमार राव किसी भी फिल्म पहली बार किसी क्रिकेटर की भूमिका में नजर आएं. बताया जा रहा है कि राजकुमार राव ने फिल्म 'दादा' में अपने रोल के लिए काफी मेहनत की है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.