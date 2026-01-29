देसी लिबास में हसीना ने यूं मटकाई कमर, थम गई फैंस की सांसे; 6 साल बाद भी इस आइटम नबंर पर मदमस्त होकर झूमते हैं लोग

Item Song: बॉलीवुड फिल्में आइटम नंबर के बिना अधूरी होती है, लेकिन कुछ ही गाने ऐसे होते हैं, जो सालों तक अपनी धुन पर लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर पाते हैं. ऐसे ही एक गाने के बारे में आइए जानते हैं.

Viral Item Song: अगर ये कहें की आइटम नंबर बॉलीवुड फिल्मों में जान फूंकने का काम करती हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा. पर्दे पर जब किसी मूवी की कहानी थोड़ी बोरिंग लगती है या होरी और विलेन की भिड़ंत से पहले माहौल में गर्मी बढ़ानी होती है, तब एंट्री होती है, आइटम नंबर की. यह वो जादुई पुड़िया है, जिसमें ग्लैमर का तड़का, धड़कनें बढ़ा देने वाला म्यूजिक और हसीना के ठुमकों पर फैंस की सांसे थम जाती हैं. आज हम एक ऐसे ही गाने के जानेंगे जो रिलीज के 6 साल बाद भी लोगों को मदमस्त होकर झूमने पर मजबूर हो जाते हैं.

कौन सा है ये गाना?

दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 2018 में आई राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) स्टारर फिल्म 'स्त्री' के गाने 'कमरिया' की. इस गाने में नोरा फतेही ने ऐसी कमर मटकाई थी कि, फैंस की धड़कनें तेज हो गई थी. इस गाने और फिल्म को रिलीज हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये गाना पार्टियों और शादियों की जान बना हुआ है.

डांस स्टेप्स पर आ गई थी रील्स की बाढ़

'स्त्री' (Stree) के गाने 'कमरिया' (Kamariya Song) ने नोरा को रातोंरात इंडिया का डांसिंग सेंसेशन बना दिया था. गाने की सबसे खास बात इसकी देसी वाइब और नोरा फतेही (Nora Fatehi) के कातिलाना मूव्स हैं. जहां आमतौर पर आइटम नंबर्स में बहुत ज्यादा चमक-धमक दिखाई जाती है, वहीं 'कमरिया' (Kamariya) में नोरा ने नॉर्मल से घाघरा-चोली और स्नीकर्स पहनकर जो गजब का डांस किया, उसने सबका दिल जीत लिया. उनकी बेली डांसिंग और जबरदस्त कमर लचकाने वाले स्टेप्स इतने पॉपुलर हुए कि सोशल मीडिया रील्स की बाढ़ आ गई थी.

6 साल बाद भी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं फैंस

'कमरिया' गाने को रिलीज हुई 6 साल बीत चुके हैं. इस बीच म्यूजिक चार्ट्स पर हजारों गाने आए और गए, लेकिन इस गाने का नशा आज भी वैसा का वैसा ही है. चाहे शादी की महफिल हो या क्लब का डांस फ्लोर, जैसे ही इस गाने की धुन कानों में पड़ती है, लोगों के कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. इस गाने को आस्थ गिल, दिव्या कुमार, सचिन संघवी और जिगर सरैया ने अपनी दमजार और जादुई आवाज से सजाया है. वहीं इस गाने में राजकुमार राव और अपारशक्ति खुराना के साथ नोरा की केमिस्ट्री ने गाने में कॉमेडी और मस्ती का जबरदस्त तड़का भी लगाया है.

