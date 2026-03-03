ENG हिन्दी
राजपाल यादव के एक बयान ने Sonu Sood की नेकी पर खड़े किए सवाल, मसीहा की इमेज पर KRK ने लगा दिया 'स्टंट' का दाग!

Rajpal Yadav के सरेंडर के बाद कई लोग उनकी मदद के लिए सामने आए थे, लेकिन सबसे पहला मदद का हाथ सोनू सूद ने बढ़ाया था. हालांकि, राजपाल यादव के एक बयान ने मसीहा कहे जाने वाले एक्टर की नेकी पर सवाल खड़े कर दिए है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 3, 2026 5:06 PM IST

राजपाल यादव के बयान ने सोनू सूद की मदद पर उठाए सवाल

Rajpal Yadav: बॉलीवुड फिल्मों में अपने छोटे कद-काठी और कॉमेडी से अलग पहचान बनाने वाले कॉमेडी किंग राजपाल यादव (Rajpal Yadav) हाल ही में एक चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा आइए थे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया और दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihad Jail) में भी बंद रहे. जिसके बाद एक ओपिनियन बना कि शायद उन्हें फाइनेंशियल मदद की जरूरत है. ऐसे में उनकी मदद के लिए काफी लोग सामने आए, लेकिन सबसे पहले राजपाल की मदद के लिए लोगों के महीसा कहे जाने वाले एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने हाथ बढ़ाया और उन्होंने उन्हें काम के ऑफर के साथ एडवांस पेमेंट भी दी. हालांकि, राजपाल यादव के एक बयान ने सोनू सूद की नेकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

'सोनू सूद से चार गुना ज्यादा काम मिलता है'

मालूम हो कि, राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के जेल जाने के बाद सोनू सूद ने सबसे पहल एक्टर की मदद करते हुए उन्हें काम का ऑफर दिया था और साथ ही उन्हें एडवांस पेमेंट करते हुए बाकी मेकर्स से भी राजपाल यादव को सपोर्ट करने की अपील की थी, लेकिन जैसे ही राजपाल यादव जेल से बाहर आए वैसे ही उनके तेवर और उनके बयानों ने पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी. दरअसल, मुंबई लौटते ही एक्टर ने सोनू सूद पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें सोनू सूद से चार गुना ज्यादा काम मिलता है और अबी उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं.

राजपाल यादव के तल्ख तेवर देख हैरान हुए लोग

राजपाल यादव ने अपने बयान में कहा था, 'आप ये गलतफहमी दूर कर लें कि, मुझे काम नहीं मिल रहा.' जहां कॉमेडी किंग के इस रिएक्शन और तेवर से लोगों हैरान रह गए, वहीं दूसरी तरफ केआरके ने इसे अलग ही रंग दे दिया. केआरके ने सोनू सूद की इस पहल को 'स्टंट' का ही नाम दे दिया.

सोनू सूद की मदद को KRK ने बताया 'स्टंट'

केआरके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, 'राजपाल यादव ने सोनू सूद के 'एक्टर को काम दें' वाले स्टंट की लताड़ लगाई है.' उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे तुमसे 4 गुना ज्यादा काम मिलता है. तो आप ये गलतफहमी दूर करलें कि मुझे काम नहीं मिल रहा है.' इस मैसेज के साथ केआरके ने सोनू सूद को भी टैग किया और सवाल पूछते हुए लिखा, 'खुश हो अब?' इसके साथ ही उन्होंने दो लाफ्टर इमोजी भी बनाई है. वहीं केआरके का ये पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रही है.

केआरके के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ राजपाल यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ सोनू सूद के मदद की सराहना कर रहे हैं.

