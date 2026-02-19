'मुझे किसी को सबूत देने की जरुरत नहीं...' जेल से बाहर आते ही फूटा राजपाल यादव का गुस्सा, हेटर्स की उड़ाईं धज्जियां

Rajpal Yadav blasts on haters: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में जेल की हवा खानी पड़ गई थी. दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाकर राजपाल यादव ने सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद सोमवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे दी. जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने अपने फैंस को धन्यवाद कहा था. इसी बीच राजपाल यादव ने अपना पहला बयान दे डाला है. इस दौरान राजपाल यादव उन लोगों पर निशाना साधते नजर आए जो कि उनको धोखेबाज बता रहे हैं. इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा, साल 2012 से ये केस चल रहा है. बहुत बार लोग मुझे फ्रॉड बोल चुके हैं. तब से अब तक मैंने 10 साल से ज्यादा काम कर लिया है. अगर मैं सच में एक फ्रॉड होता तो क्या लोग मेरे साथ काम करते? मुझे बॉलीवुड के लोगों को सबूत देने की जरुरत नहीं है, वो सभी लोग मेरे साथ हैं. उनको मुझ पर भरोसा है. यही वजह है जो बॉलीवुड की तरफ से मुझे लगातार मदद मिल रही है. जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहा चाहता हूं.
राजपाल यादव ने कर दी सबकी बोलती बंद
आगे राजपाल यादव ने कहा, मुझे किसी की सांत्वना नहीं चाहिए. जेल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. हर दिन मेरे लिए नया होता था. मैं वहां कोई नया काम करता था. मैंने जेल में वही खाना खाया है जो सबके लिए बन रहा था. मुझे जो बोला गया मैं वहीं कर रहा था. मैंबस कोईट के सामने पेश होना चाहता था ताकि अपना प्वाइंट उनके सामने रख सकूं. अगर मैं गलत हूं तो मुझे फिर से जेल भेज दीजिए.
राजपाल यादव ने बताया सबको सच
राजपाल यादव ने आगे कहा, जब मुझे हाईकोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा, मैंने वही किया. अगर कोर्ट ऑर्डर देता तो मैं जेल में इंतजार भी कर लेता. मैंने आज तक अपने बयान के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है. मेरी सोच नहीं बदली. मेरा पासपोर्ट नहीं बदला, सच कैसे बदल सकता है. मैं पहले दिन से क्लियर था कि मुझे बस खुद को साबित करना है. अपना प्वाइंट रखना है. मैं बस बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
