ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'मेरे पास 1200 करोड़ रुपये का काम है', राजपाल यादव ने जेल से बाहर आने के बाद कहा- '20...

'मेरे पास 1200 करोड़ रुपये का काम है', राजपाल यादव ने जेल से बाहर आने के बाद कहा- '2026 के आखिर में रिजल्ट मिल जाएगा'

Rajpal Yadav Press Conference: राजपाल यादव ने जेल से बाहर आने के करीब 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान बॉलीवुड एक्टर ने बताया कि उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 28, 2026 9:38 PM IST

'मेरे पास 1200 करोड़ रुपये का काम है', राजपाल यादव ने जेल से बाहर आने के बाद कहा- '2026 के आखिर में रिजल्ट मिल जाएगा'
राजपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही.

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) फरवरी की शुरुआत चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में गए थे. उनको करीब 12 दिन में जेल रहने के बाद जमानत मिली थी. इसके बाद वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए होमटाउन शाहजहांपुर गए थे. अब 28 फरवरी को राजपाल यादव ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेस रखी थी और अपने मामले को लेकर खुलकर बात की है. इस दौरान एक्टर ने बताया है कि उनके पास 1200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट हैं और इसका रिजल्ट साल 2026 के आखिर तक मिल जाएगा. आइए जानते हैं कि राजपाल यादव ने और क्या कहा है.

राजपाल यादव के पास हैं 10 फिल्में

राजपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान कहा, 'मैंने पिछले 10 साल में जो कुछ भी सीखा है. अगले सात साल में मेरे पास 1200 करोड़ रुपये का ब्रांडिंग का काम है, जिसके चार एग्रीमेंट मेरे पास रखे हैं. इसका रिजल्ट साल 2026 के आखिर में मिल जाएगा. इसमें फिल्में नहीं हैं. कोई 200 करोड़ रुपये का तो कोई 2000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है. इन प्रोजेक्ट्स में किसी में फीस है तो किसी में शेयर है. मेरे पास 10 फिल्में हैं. भूत बंगला रिलीज होने जा रही है. उसके बाद वेलकम टू द जंगल और हैवान आ रही है. इसके अलावा मैं कई फिल्में कर रहा हूं.'

Also Read
राजपाल यादव ने जमानत मिलने के 6 दिन बाद शुरू किया काम, इन मूवीज में नजर आने वाले हैं एक्टर

राजपाल यादव ने मदद करने वालों को कहा शुक्रिया

राजपाल यादव ने आगे कहा, 'पिछले 20 दिनों में सोशल मीडिया में गुल्लक से लेकर 1 करोड़ रुपये तक देने की बातें आई हैं. मैं तो अंदर था तो ज्यादा नहीं पता है. मुझे लगता है कि 4-5 लोगों का नाम हृदय से लेना चाहता हूं लेकिन पचासों नाम ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे. लेकिन मुझे पता है कि पिछले 25-30 साल से मेरी बैकबोन बेन हुए है. मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने तन, मन और धन से मदद की. मैन उका हृदय से नमन करता हूं.'

Also Read
Rajpal Yadav ने भतीजी की शादी में बेली रोटियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

राजपाल यादव को इस मामले में हुई थी जेल

गौरतलब है कि राजपाल यादव ने साल 2010 में एक फिल्म 'अता पता लापता' बनाई थी और इसके लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. इसके बाद राजपाल यादव पर आरोप लगा कि वह लोन का पैसा नहीं चुका पाए और उन्होंने जो चेक दिए वो बाउंस हो गए. इसके बाद लोन देने वाली कंपनी ने उन पर केस कर दिया था. इसको लेकर राजपाल यादव को कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल भेज दिया गया और वह कुछ रुपया चुकाकर अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Entertainment News In Hindi Rajpal Yadav