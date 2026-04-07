सलमान खान के सपोर्ट के बाद आया राजपाल यादव का बड़ा बयान, इवेंट में हुई बेइज्जती का बताया सच; फैंस के उड़े होश!

Rajpal Yadav Clarifies Award Show Controversy: पिछले 30 सालों से अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) इन दिनों किसी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. पहले वो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) संग मस्ती वाले वीडियो को लेकर चर्चा में आए थे वहीं, अब उनकी नई क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि, मजाक के नाम पर राजपाल का अपमान किया गया. इस क्लिप के वायरल होते ही कई लोगों ने इसपर नाराजगी जाहिर की वहीं, सलमान खान (Salman Khan) ने भी एक्टर का सपोर्ट किया, जिसके बाद अब राजपाल यादव ने इस मामले को लेकर एक वीडियो (Rajpal Yadav Video) शेयर किया है और इवेंट में हुई उनकी बेइज्जती का सारा सच बताया है.
राजपाल यादव ने बताया इवेंट का सच
राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, 'मैं खुशकिस्मत था कि मुझे कुछ दिन पहले स्क्रीन अवॉर्ड्स में जाने का मौका मिला. मुझे वहां पूरी इंडस्ट्री से मिलने का मौका मिला. वहां डांस, स्किट और सिंगिंग का माहौल था. शो में कई तरह के एक्ट्स चल रहे थे, जिनका मकसद लोगों का मनोरंजन करना था. उसी दौरान एक एक्ट भी किया गया, जिसमें मैं खुद शामिल था.'
राजपाल यादव ने आगे कहा कि, 'इस एक्ट में मंच पर सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान भी थे. इस एक्ट का मकसद दुनिया की मौजूदा स्थिति को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाना था. आज के समय में दुनियाभर में युद्ध और आर्थिक उतार-चढ़ाव चल रहा है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है. इसी बात को लेकर हमने एक छोटा सा नाटक तैयार किया था, ताकि दर्शकों को सोचने के साथ-साथ हंसी भी आए.'
'उनके खिलाफ गलत सुनना पसंद नहीं'
उन्होंने कहा, 'कई बार फिल्मों या स्टेज पर किया गया सीन दर्शकों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां लोगों ने उस एक्ट को असल घटना समझ लिया. इसी वजह से सोशल मीडिया पर गलतफहमी फैल गई और लोगों ने होस्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया.' राजपाल यादव ने आगे कहा, 'सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं और उन्होंने हमेशा मेरा सम्मान किया है. इन दोनों कलाकारों ने मंच पर हमेशा आदर किया है और पूरे ऑडिटोरियम को खड़े होकर तालियां बजाने के लिए प्रेरिट किया. मैं इन दोनों को दिल से मानता हूं और इनके खिलाफ कुछ भी गलत सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता.'
राजपाल यादव ने फैंस से की ये खास अपील
वीडियो में राजपाल यादव अपने फैंस और दर्शकों से खास अपील करते हुए कहते हैं, 'कृपया किसी भी कलाकार को बिना सच्चाई जाने ट्रोल न करें और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं. अगर कोई सौरभ या जाकिर के बारे में कुछ गलत कहता है, तो उससे मुझे दुख होगा.' मालूम हो कि, राजपाल यादव का ये वीडियो उस वक्त सामने आया है, जब उनकी बेइज्जती की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एक्टर के सपोर्ट में सलमान खान उतरे, लेकिन उसके बाद कॉमेडियन ने इस पूरी घटना को एक एक्ट बताया.
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क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि, इवेंट के वायरल हो रहे वीडियो में राजपाल यादव को कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'रुपया-डॉलर ऊपर-नीचे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. बस शांति से बैठे हैं, यही कह रहा हूं.' इस पर होस्ट सौरभ द्विवेदी तंज कसते हुए कहते हैं, 'राजपाल भाई, डॉलर-रुपया चाहे जितना ऊपर-नीचे हो, लौटाने तो वही पड़ेगे जितने उधार हैं.' होस्ट की ये बात सुनकर राजपाल एक पल के लिए झेपकर छुप हो जाते हैं. हालांकि, माहौल को संभालते हुए राजपाल यादव कहते हैं, 'लेकिन मसला तो एक बार सुन लो, लौटाने कितने भी पड़ें, मैं तो वो मसला ही रखना चाहता हूं.'
वहीं मामले को खत्म करते हुए कॉमेडियन जाकिर खान ने कहते हैं, 'मामला अदालत में है, इसलिए इस पर आगे चर्चा नहीं की जानी चाहिए.' इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सौरभ द्विवेदी की कड़ी आलोचना कर रहे थे और राजपाल यादव की बेइज्ज्ती करने का दावा कर रहे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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