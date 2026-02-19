पहनी धोती... लगाए ठुमके...जेल से बाहर आते ही Rajpal Yadav ने भतीजी की शादी में मचाया धमाल, पत्नी संग किया स्टेजतोड़ डांस

Rajpal Yadav Dance Video: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के लिए बीते कुछ दिन आसान नहीं रहे. अभिनेता चेक बाउंस मामले में जेल गए. वह 17 फरवरी को जेल से बाहर आए, जिसके बाद वह सीधा अपने पैतृक गांव पहुंचे. यहां पर राजपाल यादव के भाई की बेटी यानी उनकी भतीजी की शादी है. यहां से अभिनेता का पहला वीडियो सामने आ गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अभिनेता धोती कुर्ता पहने हुए धमाकेदार अंदाज में डांस कर रहे हैं और इसमें उनकी पत्नी राधा भी साथ दे रही हैं.
राजपाल यादव ने भतीजी की शादी में किया जमकर धमाल
राजपाल यादव (Rajpal Yadav) की भतीजी की शादी 19 फरवरी यानी आज होने वाली है और अभिनेता दो दिन पहले इस शादी में शामिल हुए. शादी की मेहंदी सेरेमनी का वीडियो सामने आया है, जिसमें राजपाल यादव धमाल मचा रहे हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राजपाल यादव ने ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता और धोती पहनी हुई है और वह सबके बीच में जमकर डांस कर रहे हैं. इस दौरान अभिनेता महिलाओं से भी ज्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं. राजपाल यादव सलमान खान की फिल्म हेलो ब्रदर के गाने तेरी चुनरिया पर जमकर ठुमके लगा रहे हैं और इस वीडियो में उनकी एनर्जी देखने लायक है. अभिनेता अपनी बेटी की शादी में आकर काफी ज्यादा खुश हैं.
राजपाल यादव के साथ नाचीं पत्नी राधा
इस वीडियो में राजपाल यादव की पत्नी राधा भी साफ नजर आ रही हैं. राधा ने पीले रंग की साड़ी पहनी है और सिर पर पल्लू लिया हुआ है. एक्टर की पत्नी अपने पति का भरपूर साथ दे रही हैं लेकिन वह अपने पल्लू को नीचे नहीं गिरने दे रहीं. इस दौरान राधा कई लोगों को डांस के लिए आगे बुला रही हैं.
राजपाल यादव का बॉलीवुड स्टार्स ने दिया साथ
बता दें कि राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से अभिनेता को काफी नुकसान हुआ और ये कर्जा 5 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हो गया. इसी केस में राजपाल यादव का एक चेक बाउंस हो गया था और इस वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी. हालांकि, कोर्ट ने 1.5 करोड़ रुपये के बॉन्ड के साथ अभिनेता को राहत दी. अब इस केस की अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है. इस केस के दौरान राजपाल यादव को बॉलीवुड का तगड़ा सपोर्ट मिला. सोनू सूद ने अभिनेता को काम देने का वादा किया, तो स्टार्स ने एक्टर की मदद करने का ऐलान किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
