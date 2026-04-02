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चेक बाउंस केस में फंसे राजपाल यादव का छलका दर्द, सुनवाई के दौरान जज ने लगाई क्लास

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने उनके बदलते बयानों पर कड़ी फटकार लगाई है. जिसके बाद राजपाल ने अपनी आर्थिक तंगी का हवाला दिया और समझौता करने से इनकार कर दिया.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 2, 2026 8:58 PM IST

चेक बाउंस केस में फंसे राजपाल यादव का छलका दर्द, सुनवाई के दौरान जज ने लगाई क्लास
rajpal yadav

राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हंसाया, आज अपनी असल जिंदगी में एक गंभीर कानूनी संकट से जूझ रहे हैं. साल 2010 में एक फिल्म बनाने के लिए लिए गए कर्ज का मामला अब उनकी गले की फांस बन चुका है. 9 करोड़ रुपये के पुराने चेक बाउंस मामले में फंसा यह विवाद अब एक बेहद तीखी कानूनी बहस में तब्दील हो चुका है. 2 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राजपाल यादव न केवल भावुक हुए, बल्कि जज की सख्त नाराजगी का सामना भी करना पड़ा. आलम यह था कि राजपाल ने हताशा में यहां तक कह दिया कि उन्हें चाहे पांच बार और जेल भेज दो, लेकिन वे फिलहाल समझौता करने की स्थिति में नहीं हैं.

कोर्ट में इमोशनल ड्रामा और जज की फटकार

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. राजपाल यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और अपना दुखड़ा सुनाने लगे. उन्होंने बताया कि इस कर्ज को चुकाने के चक्कर में उन्हें अपने 5 फ्लैट तक बेचने पड़े और वे पहले ही एक बड़ी रकम दे चुके हैं. भावुक होकर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी उन्हें पहले ही 3 महीने की सजा दिलवा चुकी है, जिसका उन्हें जवाब देना होगा.

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हालांकि, उनकी इन बातों का जस्टिस शर्मा पर कोई असर नहीं हुआ. जज ने उनके बदलते रुख पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "अगर कोई जज आपके प्रति अच्छा व्यवहार करता है, तो उसे कभी कमजोर न समझें." कोर्ट ने साफ किया कि एक तरफ राजपाल भुगतान करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके वकील सजा काट लेने का तर्क देते हैं.

6 करोड़ पर भी नहीं बनी बात

अदालत ने दोनों पक्षों के बीच बीच-बचाव करने की पूरी कोशिश की. शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने बताया कि अभी भी 7.75 करोड़ रुपये बकाया हैं. कोर्ट की पहल पर विपक्षी पक्ष 6 करोड़ रुपये में अंतिम समझौता करने को तैयार हो गया था. लेकिन राजपाल यादव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें पहले ही भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है. उन्होंने हताशा में कहा, "मैं भावुक नहीं हूं... मुझे पांच बार और जेल भेज दो."

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कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

राजपाल यादव ने इस विवाद को सुलझाने और बकाया रकम का इंतजाम करने के लिए कोर्ट से 30 दिन का और समय मांगा है. लेकिन जज का रुख बेहद सख्त था. जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "ना मतलब ना, मैं और समय नहीं दूंगी और अपना फैसला सुरक्षित रख रही हूं."

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क्या है पूरा विवाद?

यह मामला 2010 का है जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. ब्याज समेत यह रकम 9 करोड़ तक पहुंच गई. चेक बाउंस होने के बाद मामला अदालत पहुंचा और 2018 में राजपाल को जेल भी जाना पड़ा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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