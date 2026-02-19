ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • जेल से रिहा होते ही राजपाल यादव का छलका दर्द, मुश्किल वक्त में किन दोस्तों ने दिया एक्टर का साथ?...

जेल से रिहा होते ही राजपाल यादव का छलका दर्द, मुश्किल वक्त में किन दोस्तों ने दिया एक्टर का साथ?

9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने अपने मुश्किल दिनों को याद किया. एक्टर ने अपने दोस्तों को लेकर कई बातें कहीं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 19, 2026 9:14 PM IST

जेल से रिहा होते ही राजपाल यादव का छलका दर्द, मुश्किल वक्त में किन दोस्तों ने दिया एक्टर का साथ?
rajpal yadav

कॉमेडी के किंग राजपाल यादव एक बार फिर अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दौर से घर लौट आए हैं. 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में वक्त गुजारने के बाद एक्टर अब आजाद हैं. जेल की सलाखों से बाहर आते ही राजपाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रहे थे. रिहाई के बाद राजपाल यादव अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने बातचीत में अपनी संपत्ति, दोस्तों और उन हालातों पर बात की जिन्होंने उन्हें दिवालिया घोषित करने पर मजबूर कर दिया.

Also Read
पहनी धोती... लगाए ठुमके...जेल से बाहर आते ही Rajpal Yadav ने भतीजी की शादी में मचाया धमाल, पत्नी संग किया स्टेजतोड़ डांस

राजपाल यादव ने कही ये बात

अक्सर कहा जाता है कि बुरा वक्त आने पर साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन राजपाल यादव की कहानी कुछ और ही बयां करती है. जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ तो वे खुद को कंगाल बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका आलीशान पैतृक घर कुछ और ही कहानी कह रहा है, तो एक्टर ने बहुत ही भावुक जवाब दिया. राजपाल ने कहा, "मैं आज जो कुछ भी हूं, अपने माता-पिता के आशीर्वाद और दोस्तों के प्यार की बदौलत हूं. बचपन से लेकर अब तक लगभग 150 ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मेरा गहरा वास्ता रहा, बाकी तो पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है."

Also Read
'मुझे किसी को सबूत देने की जरुरत नहीं...' जेल से बाहर आते ही फूटा राजपाल यादव का गुस्सा, हेटर्स की उड़ाईं धज्जियां

इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

राजपाल यादव ने बताया कि अगर उनके पीछे उनकी फैमिली, वफादार दोस्त और सिनेमा का साथ नहीं होता, तो वे जेल की उन अंधेरी कोठरियों से लड़कर वापस नहीं लौट पाते. रिहाई के तुरंत बाद राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी वापसी दर्ज कराई. 19 फरवरी को शेयर किए गए उनके एक पोस्ट ने फैंस को भावुक कर दिया. उन्होंने हाथ जोड़कर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके जेल में रहने के दौरान लगातार उनके लिए दुआएं कीं. कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी उनके इस पोस्ट पर प्यार बरसाते हुए उनका स्वागत किया है.

Also Read
जेल की हवा खाकर लौटे राजपाल यादव की अजीब फरमाइश! सिगरेट को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- 'जेल में स्मोकिंग…’

क्यों जेल गए एक्टर?

राजपाल यादव के लिए यह मुश्किल दौर साल 2012-13 के आसपास शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपनी फिल्म 'अता-पता-लापता' बनाई थी. फिल्म को बनाने के लिए दो बार भारी कर्ज लिया, जो ब्याज समेत बढ़कर 10-11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. कर्ज न चुका पाने के कारण उन्हें 2018 में भी जेल की हवा खानी पड़ी थी. इस साल जब बकाया पैसा देने का दबाव बढ़ा, तो राजपाल ने कानूनी रास्ता अपनाया और खुद को दिवालिया घोषित करते हुए अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था.

बॉक्स ऑफिस पर वापसी की तैयारी

भले ही पर्सनल लाइफ में राजपाल ने बड़ी उथल-पुथल देखी हो, लेकिन उनके भीतर का कलाकार अभी भी थकने को तैयार नहीं है. जेल से बाहर आते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपनी नई फिल्मों के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. जल्द ही वह अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'वेलकम 3' (Welcome To The Jungle) और अक्षय-प्रियदर्शन की बहुचर्चित फिल्म 'भूत बंगला' में अपनी कॉमिक टाइमिंग का जलवा बिखेरते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Actor Rajpal Yadav Rajpal Yadav Case Rajpal Yadav Latest News