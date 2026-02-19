जेल से रिहा होते ही राजपाल यादव का छलका दर्द, मुश्किल वक्त में किन दोस्तों ने दिया एक्टर का साथ?...

कॉमेडी के किंग राजपाल यादव एक बार फिर अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दौर से घर लौट आए हैं. 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में वक्त गुजारने के बाद एक्टर अब आजाद हैं. जेल की सलाखों से बाहर आते ही राजपाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रहे थे. रिहाई के बाद राजपाल यादव अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने बातचीत में अपनी संपत्ति, दोस्तों और उन हालातों पर बात की जिन्होंने उन्हें दिवालिया घोषित करने पर मजबूर कर दिया.
राजपाल यादव ने कही ये बात
अक्सर कहा जाता है कि बुरा वक्त आने पर साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन राजपाल यादव की कहानी कुछ और ही बयां करती है. जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ तो वे खुद को कंगाल बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका आलीशान पैतृक घर कुछ और ही कहानी कह रहा है, तो एक्टर ने बहुत ही भावुक जवाब दिया. राजपाल ने कहा, "मैं आज जो कुछ भी हूं, अपने माता-पिता के आशीर्वाद और दोस्तों के प्यार की बदौलत हूं. बचपन से लेकर अब तक लगभग 150 ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मेरा गहरा वास्ता रहा, बाकी तो पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है."
इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
राजपाल यादव ने बताया कि अगर उनके पीछे उनकी फैमिली, वफादार दोस्त और सिनेमा का साथ नहीं होता, तो वे जेल की उन अंधेरी कोठरियों से लड़कर वापस नहीं लौट पाते. रिहाई के तुरंत बाद राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी वापसी दर्ज कराई. 19 फरवरी को शेयर किए गए उनके एक पोस्ट ने फैंस को भावुक कर दिया. उन्होंने हाथ जोड़कर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके जेल में रहने के दौरान लगातार उनके लिए दुआएं कीं. कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी उनके इस पोस्ट पर प्यार बरसाते हुए उनका स्वागत किया है.
क्यों जेल गए एक्टर?
राजपाल यादव के लिए यह मुश्किल दौर साल 2012-13 के आसपास शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपनी फिल्म 'अता-पता-लापता' बनाई थी. फिल्म को बनाने के लिए दो बार भारी कर्ज लिया, जो ब्याज समेत बढ़कर 10-11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. कर्ज न चुका पाने के कारण उन्हें 2018 में भी जेल की हवा खानी पड़ी थी. इस साल जब बकाया पैसा देने का दबाव बढ़ा, तो राजपाल ने कानूनी रास्ता अपनाया और खुद को दिवालिया घोषित करते हुए अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था.
बॉक्स ऑफिस पर वापसी की तैयारी
भले ही पर्सनल लाइफ में राजपाल ने बड़ी उथल-पुथल देखी हो, लेकिन उनके भीतर का कलाकार अभी भी थकने को तैयार नहीं है. जेल से बाहर आते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपनी नई फिल्मों के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. जल्द ही वह अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'वेलकम 3' (Welcome To The Jungle) और अक्षय-प्रियदर्शन की बहुचर्चित फिल्म 'भूत बंगला' में अपनी कॉमिक टाइमिंग का जलवा बिखेरते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates