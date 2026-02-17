12 दिन बाद जेल से बाहर आए राजपाल यादव ने दिया पहला रिएक्शन, बोले- '150 करोड़ लोगों से है खून का रिश्ता'

Rajpal Yadav First Reaction Video: राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. एक्टर ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद पहला रिएक्शन दिया है.

मशहूर अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को चेक बाउंस मामले में जेल जाना पड़ा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को उनको अंतरिम जमानत दे दी है. इसके लिए एक्टर ने दो बारे में 2.5 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं. राजपाल यादव मंगलवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत की है. इस दौरान एक्टर ने कहा है कि उनके साथ देश के लोगों का समर्थन मिला है. राजपाल यादव ने 150 करोड़ रुपये के साथ मेरा खून का रिश्ता है. उन्होंने ये भी कहा कि लीगल जानकारी के लिए उनके वकील से बात कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.

