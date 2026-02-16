Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली बेल, एक्टर के बड़े भाई ने कहा- 'वो ना आते तो...'...

Rajpal Yadav Gets Bail: राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. वह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. इसके बाद बॉलीवुड एक्टर के भाई ने रिएक्शन दिया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) बीते एक सप्ताह से ज्यादा समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. उनको चेक बाउंस मामले में सजा हुई थी. फिलहाल, 16 फरवरी यानी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके लिए उन्होंने 2.50 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिसमें 75 लाख पहले जमा कराए थे और 1.75 करोड़ रुपये आज जमा कराए हैं. राजपाल यादव को जमानत मिलने पर उनके भाई श्रीपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं कि एक्टर के भाई ने क्या कहा है. इसके साथ ही आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या था.

राजपाल यादव की फैमिली में है शादी का फंक्शन

राजपाल यादव की परिवार में शादी होनी है. राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव ने 'एनडीटीवी' से बात करते हुए कहा, 'अगर वो ना आते तो शादी को का मतलब ही नहीं रहता. घर का मुख्य आकर्षण वो हैं. शादी में जितना सब होता है, भीड़भाड़ सब कोई तो मेन चीज तो उन्ही के मारे होती है. सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे थे, तैयारियां पहले हो चुकी थीं. लेकिन ये तो अचानक बन गया ना. ये थोड़े सोच रहे थे कि जाना पड़ेगा. अब जाना पड़ गया. वो आ रहे हैं. ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबका सहयोग रहा. अब पूरे परिवार में बहुत खुशियां हैं. बाकी केस के बारे में वो ही सबकुछ बताएंगे.'

राजपाल यादव ने बनाई थी फिल्म 'अता पता लापता'

गौरतलब है कि राजपाल यादव की चेक बाउंस केस उनकी साल 2010 में आई फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है. उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. राजपाल यादव की इस फिल्म में कई बड़े स्टार्स नजर आए थे लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई. फिल्म के फेल होने पर उनको नुकसान हुआ. जब राजपाल यादव ने कंपनी को पैसा वापस नहीं किए तो उनके खिलाफ केस कर दिया गया. एक्टर पर ये भी आरोप लगाया गया था कि उनके दिए गए चेक बाउंस हो गए. इसके बाद राजपाल यादव को कोर्ट ने कई बार नोटिस भेजा लेकिन वो पेश नहीं हुए. आखिरकार राजपाल यादव को फरवरी के पहले सप्ताह में तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

