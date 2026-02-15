Rajpal Yadav की तिहाड़ जेल में हुई बल्ले-बल्ले, एक और फिल्म का मिला ऑफर, इस दिग्गज ने थामा हाथ...

राजपाल यादव इन दिनों 9 करोड़ रुपये के कर्ज की वजह से तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं. इस कठिन समय में कई सेलेब्स ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है. इसी बीच एक्टर को एक फिल्म का ऑफर भी मिला है. आइए जानते हैं…

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. 9 करोड़ रुपये के कर्ज के जाल में फंसे राजपाल फिलहाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सिनेमा जगत ने इस छोटे उस्ताद का साथ नहीं छोड़ा है. मुसीबत की इस घड़ी में राजपाल के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है, और इस बार मदद का हाथ किसी फिल्म स्टार ने नहीं, बल्कि रिंग के किंग विजेंदर सिंह ने बढ़ाया है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और कैसे बॉक्सिंग चैंपियन राजपाल यादव के मसीहा बनकर उभरे हैं.

विजेंदर सिंह का बड़ा ऐलान

जब राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को सरेंडर किया, तो लोगों को लगा कि शायद उनका करियर अब ढलान पर है. लेकिन इंडस्ट्री के बड़े नामों सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सोनू सूद ने पहले ही उन्हें सपोर्ट करने का वादा किया था. अब इस लिस्ट में ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह का नाम भी जुड़ गया है. विजेंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए राजपाल को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने का निमंत्रण दिया है. इस पोस्ट में विजेंदर ने लिखा कि "मैं सच्चे टैलेंट की कद्र करता हूं. राजपाल यादव ने अपनी कला से सालों तक हमारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है. मैं उन्हें अपनी आगामी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं." इस फिल्म का निर्देशन संजय संजू सैनी कर रहे हैं, जिन्होंने विजेंदर के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राजपाल की मौजूदगी से न केवल अभिनेता को सहारा मिलेगा, बल्कि उनकी फिल्म का लेवल भी ऊंचा होगा.

कैसे शुरू हुआ यह विवाद?

राजपाल यादव की इस मुसीबत की जड़ें 15 साल पुरानी हैं. राजपाल ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए 'मुरली प्रोजेक्ट्स' से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और राजपाल कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे. समय के साथ ब्याज और जुर्माने ने इस रकम को 9 करोड़ रुपये के भारी-भरकम आंकड़े तक पहुंचा दिया. चेक बाउंस होने के कानूनी मामले ने तूल पकड़ा और आखिरकार 5 फरवरी को राजपाल को कानून के आगे सरेंडर करना पड़ा.

इंडस्ट्री ने दिया साथ

राजपाल यादव के मामले में पूरी इंडस्ट्री एक परिवार की तरह खड़ी नजर आ रही है. TVF जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार्स तक, हर कोई राजपाल को काम देने का वादा कर रहा है ताकि वे अपना कर्ज उतार सकें और दोबारा सम्मानजनक जीवन जी सकें. राजपाल यादव के फैंस अब 16 फरवरी 2026 पर टिकी हैं. कल इस मामले की अगली सुनवाई होनी है. उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिल रहे हैं, उसे देखते हुए अदालत उन्हें राहत दे सकती है ताकि वे काम करके कर्ज चुका सकें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

