2 महीने पहले ही Rajpal Yadav को मिल गया था संकट का संकेत! प्रेमानंद जी महाराज ने दी थी ये बड़ी नसीहत...

Rajpal Yadav Premanand Maharaj Viral Video: बॉलीवुड के 'कॉमेडी किंग' राजपाल यादव (Rajpal Yadav) पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने चेक बाउंस मामले में खुद को सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. इसी बीच एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav Viral Video) का एक वीडियो खासा सुर्खियों में बना हुआ है. वायरल हो रही क्लिप एक्टर और प्रेमानंद जी महाराज के बीच हुई बातचीत का है, जिसे लोग राजपाल यादव की मौजूदा हालत से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि, प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) को पहले से ही एक्टर पर आने वाले इस सकंट के बारे में पता चल गया था.

पहली मुलाकात में महाराज जी ने पूछा था ये सवाल

गौरतलब है कि, दिसंबर 2025 में राजपाल यादव वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरू प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही इस क्लिप में राजपाल यादव मुस्कुराते हुए महाराज जी के पास पहुचते हैं, जहां महाराज जी उनसे पूछते हैं, 'ठीक हो?' इस पर एक्टर कहते हैं 'आज ठीक हैं.' जवाब सुनते ही प्रेमानंद महाराज जी हंस पड़ते हैं और कहते कि, राजपाल जी लोगों को लगातार हंसाते और सबका मनोरंजन करते रहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है.

कौन थे राजपाल यादव के गुरु?

प्रेमानंद जी महाराज से हुई पहली मुलाकात में एक्टर ने अपने गुरु श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री का जिक्र करते हुए बताया था कि, वो 2020 में ब्रह्मलीन हुए थे. उन्होंने, बताया कि, 1999 में उन्हें दीक्षा मिली और गुरुजी के साथ विश्व कल्याण के लिए सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग, महारुद्र यज्ञ और बाकी के कई अनुष्ठान किए गए. एक्टर ने बताया कि, इस दौरान वो एक्टिंग में भी एक्टिव रहे लेकिन साथ ही वो अपने गुरु जी के साथ भी जुड़े रहे.

'जीवन का असली फायदा यही है'

राजपाल यादव की ये बात सुनकर महाराज ने तब जीवन की सच्चाई पर ऐसी बात कही थी, जो अब न सिर्फ चर्चा बल्कि, एक्टर के मौजूदा हालत से भी मेल खाता नजर आ रहा है. प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था, 'जीवन का असली फायदा यही है कि, मन भगवान से जुड़ा रहे. जिंदगी में मुश्किलें, दुख, अपनो से बिछड़ना और ऐसे हालात आते हैं कि, जीना मुश्किल हो जाता है, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों में दिक्कतें इन सबमें सिर्फ भगवान ही साथ देते हैं. अच्छे समय में लोग हाथ मिलाते हैं, लेकिन मुसीबत में आते देखकर किनारा कर लेते हैं, डरते हैं कि कहीं कुछ कह न दें.'

महाराज ने एक्टर को दी थी ये नसीहत

महाराज ने आगे एक्टर को नसीहत देते हुए कहा, 'इसलिए भगवान के नाम का जाप करो, उन्हें स्मरण करते रहो, जीवन को आनंद से भर दो. हर मुश्किल से लड़ना सीखो, कभी हार मत मानो.' ये सुनकर राजपाल यादव भावुक हो गए और महाराज के सामने ही रो पड़े और कहा, 'आपको देखकर पूरा यकीन हो गया कि ईश्वर है. मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब कुछ बोल नहीं पा रहा.' यही क्लिप अब सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है और यूजर्स इस पर कमेंट कर रहे हैं कि, प्रेमानंद महाराज जी को पहले से ही राजपाल यादव के इस संकट का आभास हो चुका था.

