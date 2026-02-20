Rajpal Yadav ने भतीजी की शादी में बेली रोटियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो...

चर्चित अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) बीते काफी दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उन्हें चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल की सजा काटनी पड़ी थी. राजपाल यादव को हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है और वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अपने होमटाउन शाहजहांपुर पहुंचे थे. इस वेडिंग फंक्शन के तमाम वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिनमें एक्टर को मस्ती करते हुए देखा जा सकता है. फिलहाल, राजपाल यादव अपने केस को भूलकर भतीजी की शादी में एंजॉय कर रहे हैं. उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह हलवाई के साथ रोटी बेलते नजर आ रहे हैं. राजपाल यादव का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.
राजपाल यादव का नया वीडियो हुआ वायरल
राजपाल यादव के भतीजी की शादी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. बीते दिनों वह एकदम देसी अंदाज में परिवार के सदस्यों के साथ डांस करते नजर आ रहे थे और उनका वीडियो वायरल हो गया था. एक्टर ने धोती पहनकर जबरदस्त डांस किया और महफिल में चार चांद लगा दिए. अब राजपाल यादव का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वह हलवाई के साथ रोटी बेल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'मैं 1-2 साल बाद रोटी बना रहा हूं.' इस पर हलवाई कहता है, 'फिर भी भूले नहीं.' राजपाल यादव कहते हैं, 'रोटी बेलना एक कला है. रोटी घूमनी चाहिए.' एक्टर का ये वीडियो खूब देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है. उनके तमाम चाहने वाले फैंस रिएक्शन दे रहे हैं.
राजपाल यादव ने फिल्म बनाने के लिए लिया था कर्ज
बताते चलें कि राजपाल यादव ने साल 2010 में आई फिल्म 'अता पता लापता' बनाई थी और इसके लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. फिल्म के फ्लॉप होने पर राजपाल यादव लोन चुका नहीं पाए और कई चेक बाउंस हो गए. इस पर कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस कर दिया गया. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर राजपाल यादव को फरवरी के पहले सप्ताह में तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
