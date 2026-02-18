ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • जेल की हवा खाकर लौटे राजपाल यादव की अजीब फरमाइश! सिगरेट को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- 'जेल मे...

जेल की हवा खाकर लौटे राजपाल यादव की अजीब फरमाइश! सिगरेट को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- 'जेल में स्मोकिंग…’

एक्टर राजपाल यादव 10 दिन जेल में बिताने के बाद हाल ही में बाहर आए हैं. जिसके बाद एक्टर ने जेल की व्यवस्थाओं और कैदियों की आदतों पर बात की है. वहीं एक्टर ने जेल में स्मोकिंग जोन को लेकर भी कई बातें बताई हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 18, 2026 10:47 PM IST

जेल की हवा खाकर लौटे राजपाल यादव की अजीब फरमाइश! सिगरेट को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- 'जेल में स्मोकिंग…’
rajpal yadav

मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं, तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिया गया उनका एक सुझाव है. करीब 10 दिन सलाखों के पीछे गुजारने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हुए राजपाल ने जेल की व्यवस्थाओं और कैदियों की आदतों पर खुलकर अपनी राय रखी है. राजपाल यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं आखिर अभिनेता ने जेल प्रशासन से क्या मांग की है.

Also Read
12 दिन बाद जेल से बाहर आए राजपाल यादव ने दिया पहला रिएक्शन, बोले- '150 करोड़ लोगों से है खून का रिश्ता'

राजपाल की अजीबोगरीब मांग

जमानत पर बाहर आते ही राजपाल यादव ने समाचार एजेंसी PTI को एक इंटरव्यू दिया. इस बातचीत के दौरान जब उनके सिगरेट पीने की आदत पर सवाल उठा, तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि जेलों के भीतर भी 'स्मोकिंग जोन' होने चाहिए. राजपाल ने तर्क दिया कि जिस तरह रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर सिगरेट पीने के लिए एक स्मोकिंग रूम होती है, वैसी ही व्यवस्था जेलों में भी की जानी चाहिए. हालांकि, उन्होंने तुरंत यह भी स्पष्ट किया कि वे धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं.

Also Read
Rajpal Yadav को लोन देने वाले शख्स ने बताई कहानी, कहा- 'मैं उनके घर जाकर बच्चों की तरह रोया क्योंकि...'

राजपाल ने कही ये बात

उनका कहना था, "मैं सिगरेट पीने का आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूं. मैंने कई बार इसको छोड़ने की कोशिश की है. मुझे लगता है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तरह जेल में भी स्मोकिंग जोन बनने चाहिए. हालांकि, मैं यहां धुम्रपान या तंबाकू के सेवन का समर्थन नहीं कर रहा है. लेकिन देश में ये बिक रहा है और इससे अच्छा कारोबार चलता है. मेरे हिसाब से सुधार गृहों में इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए.

Also Read
Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली बेल, एक्टर के बड़े भाई ने कहा- 'वो ना आते तो...'

सिगरेट के मुद्दे के अलावा, राजपाल ने जेल की कार्यप्रणाली पर भी अपना विचार शेयर किए. उन्होंने कहा कि जेलों को केवल सजा देने की जगह नहीं, बल्कि सुधार केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि कैदियों को खुद को बदलने का सही अवसर मिलना चाहिए. राजपाल ने यह भी बताया कि जो लोग अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, उनके लिए कानून को अपनी सख्ती बरकरार रखनी चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

राजपाल यादव की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. उन्हें 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से 16 फरवरी को अंतरिम जमानत मिली है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च के लिए तय की है. कोर्ट ने राजपाल को राहत देते हुए इस समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी मुश्किलें दोबारा बढ़ सकती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Actor Rajpal Yadav Rajpal Yadav Rajpal Yadav News