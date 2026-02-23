ENG हिन्दी
  • राजपाल यादव ने जमानत मिलने के 6 दिन बाद शुरू किया काम, इन मूवीज में नजर आने वाले हैं एक्टर...

राजपाल यादव ने जमानत मिलने के 6 दिन बाद शुरू किया काम, इन मूवीज में नजर आने वाले हैं एक्टर

Rajpal Yadav Back To Work: एक्टर राजपाल यादव को बीते सप्ताह चेक बाउंस मामले में जमानत मिली है. अब वह काम पर लौट आए हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 23, 2026 5:22 PM IST

राजपाल यादव ने जमानत मिलने के 6 दिन बाद शुरू किया काम, इन मूवीज में नजर आने वाले हैं एक्टर
राजपाल यादव ने वैनिटी वैन से वीडियो शेयर किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) बीते काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं. उनको चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. इसके बाद वह 12 दिनों तक जेल में रहने के बाद 17 फरवरी को जमानत पर बाहर आए थे. राजपाल यादव जेल से बाहर आते ही सबसे पहले होमटाउन शाहजहांपुर गए और भतीजी की शादी में शामिल हुए और अब वह अपने काम पर वापस लौट आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है. बताते चलें कि एक्टर की पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट हैं. आइए जानते हैं कि राजपाल यादव ने क्या कहा है.

राजपाल यादव ने शेयर किया वीडियो

राजपाल यादव ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह एक वैनिटी वैन के अंदर नजर आ रहे हैं. राजपाल यादव ने कहा है कि ईश्वर के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार से काम पर वापस लौटे हैं. साल 1997 में वह मुंबई आए थे और फिर काम करना शुरू किया. अगले साल 2027 में उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी को 30 साल हो जाएंगे. राजपाल यादव ने आगे कहा कि मुंबई शहर ने हर मुसीबत में उन्हें सहारा दिया है और बीते 30 साल पहले चेहरे पर मेकअप लगना शुरू हुआ था और वो आज भी लग रहा है और वैनिटी मिलती रही है. माता-पिता और गुरुजी के आशीर्वाद और भारत की जनता के प्यार से संभव हुआ है.ये प्यार और विश्वास उन्हें काफी आत्मविश्वास देता है. वह ऐसे ही लोगों के सामने आते रहेंगे और लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे.

राजपाल यादव के पास हैं ये फिल्में

राजपाल यादव ने वीडियो शेयर कर बता दिया है कि वह एक बार फिर काम पर लौटे हैं और लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. बताते चलें कि राजपाल यादव अक्षय कुमार की दो मूवीज में काम करते आएंगे. एक फिल्म 'भूत बंगला' है जो 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. वहीं, दूसरी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' है और अभी इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई हैं. गौरतलब है कि राजपाल यादव को एक चेक बाउंस केस में जेल जाना पड़ा था और जानकारी के लिए बता दें कि मामला उनकी फिल्म अता पता लापता को प्रोड्यूस करने के बाद शुरू हुआ था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

