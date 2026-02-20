ENG हिन्दी
Rajpal Yadav को तिहाड़ जेल में इस बात ने दिया सबसे ज्यादा दुख, एक्टर ने कहा- 'मैं सुबह...'

Rajpal Yadav Difficulties In Jail: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव हाल ही में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं. उन्होंने बताया है कि जेल में उनके लिए सबसे मुश्किल बात क्या थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 20, 2026 10:39 PM IST

सिनेमा की दुनिया में अपनी कॉमेडी से लोगों को जमकर मनोरंजन करने वाले एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को फरवरी की शुरुआत में चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. फिलहाल, वह अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं. राजपाल यादव जेल से बाहर आने के बाद अपने होमटाउन शाहजहांपुर गए और अपनी भतीजी का शादी में शामिल हुए थे. इस वेडिंग फंक्शन के एक्टर के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोगों का ध्यान खींचा. राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि जब वह तिहाड़ जेल में थे तब उनके लिए सबसे मुश्किल बात क्या थी. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है.

राजपाल यादव ने अपना लिया था जेल का रूटीन

राजपाल यादव ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ बात करते हुए जेल में बिताए गए टाइम को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने कहा, 'जेल में परिवार से दूर रहाना सबसे मुश्किल पार्ट था. मैंने रूटीन को अपना लिया था. मैं सुबह जल्दी उठ जाता था और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था और मेंटल बैलेंस मेंटन करने की कोशिश करता था.' राजपाल यादव ने अपने केस के कानूनी पक्ष को लेकर कहा, 'ये मामला कई साल से चला रहा है. मुझे लगा कि इसे लीगल तरीके से हैंडल करना ही ठीक था.' राजपाल यादव की वाइफ राधा यादव ने कहा, 'सभी संभावित कानूनी और सम्मानजनक विकल्पों पर विचार किया गया. कभी-कभी समाधान सिर्फ इच्छाशक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समय पर भी डिपेंड करता है.'

राजपाल यादव को इस फिल्म ने पहुंचाया जेल

राजपाल यादव को जिस फिल्म ने जेल की सलाखो के पीछे पहुंचाया वो साल 2010 में रिलीज हुई थी. राजपाल यादव की इस फिल्म का नाम 'अता पता लापता' है. राजपाल यादव ने कई बड़े स्टार्स के साथ ये फिल्म बनाई थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और उनको तगड़ा नुकसान हुआ था. राजपाल यादव ने फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था लेकिन वापस नहीं कर पाए. वहीं, राजपाल यादव ने जो चेक दिए वह बाउंस हो गए. इस पर कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस कर दिया गया और उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
