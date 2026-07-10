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सलाखों के पीछे फिर जाएंगे राजपाल यादव, 3 महीने की जेल के साथ कोर्ट ने ठोका करोड़ों का जुर्माना; क्या है पूरा मामला?

Rajpal Yadav Jailed: एक्टर राजपाल यादव पर कानूनी शिकंजा कहर बनकर टूटा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 मामलों पर सुनवाई करते हुए उन्हें 3 महीने की जेल की सजा और करोड़ों के भारी जुर्माने की सजा सुनाई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 10, 2026 4:08 PM IST
सलाखों के पीछे फिर जाएंगे राजपाल यादव, 3 महीने की जेल के साथ कोर्ट ने ठोका करोड़ों का जुर्माना; क्या है पूरा मामला?

फिर सलाखों के पीछे जाएंगे राजपाल यादव

Rajpal Yadav Sentenced To 3 Months Jail: अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले बॉलीवुड के कॉमिक एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) इस समय एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं. उन्हें एक पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उन्हें सीधे 3 महीने की जेल की सजा सुना दी है. अदालत ने साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है और एक्टर की सभी दलीलों को खारिज कर दिया. इस फैसले के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर पर्दे पर ठहाके लगाने वाले राजपाल यादव के साथ ऐसा क्या हो गया कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसमें राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा हुई है.

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राजपाल यादव को क्यों हुई 3 महीने की जेल?

दरअसल, एक्टर को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण कैद हुई है. इस पुराने मामले पर कोर्ट में 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए राजपाल यादव की याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, थोड़ी राहत की बात ये है कि, एक्टर की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें अलग-अलग सजा काटने के बजाय कुल 3 महीने की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने अभिनेता पर भारी जुर्माना भी लगाया है.

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गौरतलब है कि, अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस हिसाब से 7 मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपए बनता है. अदालत के आदेश के मुताबिक, हर मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार शिकायतकर्ता को और 25 हजार राज्य को अदा किए जाएंगे.

एक्टर पर क्यों सख्त हुआ था कोर्ट?

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अच्छा-खासा ड्रामा देखने को मिला था. कोर्ट राजपाल यादव के बार-बार बदलते बयानों से काफी नाराज था. जिसके बाद जज कांता शर्मा ने सेख्त लहजे में कहा था, 'अगर जज आपके साथ नरमी से पेश आ रहा है, तो कभी यह मत सोचना कि वह कमजोर है.' दरअसल, कोर्ट में राजपाल के वकील का कहना था कि, उनके मुवक्किल पहले ही इस मामले में जेल की सजा काट चुके हैं, इसलिए अब उन्हें बकाया पैसा चुकाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. लेकिन राजपाल यादव ने खुद अपने वकील की बात काटते हुए कोर्ट से कहा कि वह पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं.

इस पर नाराज होकर जज ने कहा, 'आप कह रहे हैं कि, आप पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आपके वकील कह रहे हैं कि आप जेल जा चुके हैं तो पैसे नहीं देंगे. अगर आप पैसे देना ही चाहते हैं, तो मैं इस मामले की सुनवाई क्यों कर रही हूं? सीधा पेमेंट कीजिए.' अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ बनता है. अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार शिकायतकर्ता को और 25 हजार राज्य को अदा किए जाएंगे.

'मुझे 5 बार और जेल भेज दो...'

इसके बाद राजपाल ने बचे हुए 6 करोड़ रुपये चुकाने के लिए 30 दिनों का और समय मांगा. लेकिन जस्टिस शर्मा ने साफ मना करते हुए कहा, 'नो मीन्स नो...मैं अब और वक्त नहीं दूंगी.' इस पर राजपाल ने भी गुस्से में कहा कि, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और उन्हें अपने 5 फ्लैट तक बेचने पड़े हैं. उन्होंने इमोशनल होते हुए यह तक कह दिया था, 'मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूं, मुझे चाहे 5 बार और जेल भेज दो.'

आखिर क्या है यह पूरा मामला?

आपको बता दें कि, राजपाल यादव का यह विवाद साल 2010 से चला आ रहा है. उस वक्त उन्होंने अपनी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म 'अता पता लापता' (2012) बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिससे राजपाल को भारी नुकसान हुआ और वह पैसे नहीं लौटा पाए. इसके बाद पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद बढ़ गया. वहीं साल 2018 में कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में उन्हें दोषी पाते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी, जिसे 2019 में भी बरकरार रखा गया और ब्याज लगते-लगते अमाउंट करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी. राजपाल ने तब कुछ रकम जमा कराई थी, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी.

फिलहाल राजपाल यादव की तरफ से इस फैसले पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है और यह भी साफ नहीं है कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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