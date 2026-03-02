ENG हिन्दी
राजपाल यादव ने यूट्यूब पर बयां किया 8 करोड़ के कर्ज का दर्द, रातों-रात वायरल हुआ कॉमेडी किंग का नया चैनल

तिहाड़ जेल से निकलने के बाद एक्टर राजपाल यादव ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और अपनी आपबीती सुनाई. एक्टर ने करोड़ों के कर्जे की कहानी सुनाई, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 2, 2026 9:56 AM IST

Rajpal Yadav

हिंदी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव ने पर्दे पर करोड़ों लोगों को हंसाया है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी अपनी जिंदगी किसी गंभीर फिल्म से कम नहीं रही. 5 करोड़ के कर्ज और चेक बाउंस मामले में 13 दिन की जेल काटने के बाद, अब राजपाल यादव ने खामोशी तोड़ी है. उन्होंने अपने नए युट्यूब चैनल के जरिए इस पूरे विवाद की ऐसी परतें खोली हैं, जिसने उनके प्रशंसकों को हैरान कर दिया है. यहां जानिए राजपाल यादव के उन बड़े खुलासों और उनकी नई डिजिटल पारी के बारे में.

8 करोड़ से 11 करोड़ तक का कर्ज

राजपाल यादव ने अपने यूट्यूब वीडियो में दावा किया कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने बताया कि यह मामला महज एक साधारण लोन का नहीं, बल्कि एग्रीमेंट का जाल है. दरअसल, साल 2012 में 5 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था, जिसके बदले 8 करोड़ रुपये लौटाने की बात हुई थी. वादा था कि फिल्म रिलीज होते ही पैसा वापस कर दिया जाएगा. लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज के करीब पहुंची, एक नया एग्रीमेंट सामने रख दिया गया. इसमें रकम बढ़ाकर 11 करोड़ रुपये कर दी गई. राजपाल का आरोप है कि उन्हें फिल्म रिलीज रुकने के डर से मजबूरन शर्तों को मानना पड़ा.

चेक बाउंस का मामला ही नहीं था

एक्टर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो चेक बाउंस की खबरें उड़ीं, उनमें सच्चाई नहीं है. उनका कहना है कि उनके द्वारा दिया गया एक भी चेक बाउंस नहीं हुआ था और वे इसके पुख्ता सबूत अदालत में पेश करेंगे. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा कि उनके गांव का पुश्तैनी मकान 5 करोड़ की ईंटों से बना है, और 50 करोड़ का कर्ज भी उन्हें तोड़ नहीं सकता है.

बॉक्स ऑफिस पर कैसे पिटी फिल्म?

राजपाल यादव ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयानों और मीडिया में छपी 'धोखाधड़ी' की खबरों ने उनकी फिल्म का भविष्य चौपट कर दिया. जो फिल्म 2500 स्क्रीन पर रिलीज होनी थी, वह बदनामी के कारण महज 1200 स्क्रीन पर सिमट गई. थिएटर मालिकों ने फिल्म लगाने से हाथ खड़े कर दिए, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ.

यूट्यूब पर धमाकेदार शुरुआत

फिल्मी पर्दे के बाद अब राजपाल यादव डिजिटल दुनिया में अपना सिक्का जमाने को तैयार हैं. उन्होंने 28 फरवरी को अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शुरू किया. मात्र 2 वीडियो और कुछ ही दिनों में उनके 17.2K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. इन वीडियो में उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है, जिसे लोग खूब देख और शेयर कर रहे हैं. अब देखना यह है कि फराह खान और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की तरह राजपाल यादव भी यूट्यूब की दुनिया के नए किंग बन पाते हैं या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

