  • जेल से बाहर आते ही धमाका करेंगे Rajpal Yadav, इन धांसू फिल्मों से हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस, कॉमेडी का लगा...

जेल से बाहर आते ही धमाका करेंगे Rajpal Yadav, इन धांसू फिल्मों से हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस, कॉमेडी का लगाएंगे तड़का

Rajpal Yadav Upcoming Films: राजपाल यादव जेल में बंद हैं लेकिन जेल से बाहर आते ही वह एक बार फिर बिजी होने वाले हैं. अभिनेता के पास कई फिल्में हैं. आइए आपको उनकी फिल्में बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 11, 2026 2:08 PM IST

जेल से बाहर आते ही धमाका करेंगे Rajpal Yadav, इन धांसू फिल्मों से हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस, कॉमेडी का लगाएंगे तड़का

Rajpal Yadav Upcoming Films: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव अपने मुश्किल दिनों में गुजर रहे हैं. अभिनेता ने साल 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया, जिसे वह चुका नहीं पाए और चैक बाउंस होने की वजह से वह जेल में बंद हैं. अभिनेता के सपोर्ट में कई सेलेब्स आगे आए हैं, लेकिन फैंस अभिनेता की कमाई के बारे में जानना चाहते हैं, जिस वजह से वह अपना लोन नहीं उतार पाए थे. आइए आपको राजपाल यादव की कमाई के साथ साथ अपकमिंग फिल्में भी बताते हैं, जिससे वह कॉमेडी का तड़का लगाएंगे.

क्या है राजपाल यादव की फीस

राजपाल यादव (Rajpal Yadav) उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं, जो फिल्मों में अपने अंदाज से कॉमेडी के लेवल को डबल कर देते हैं. वह अपने काम में शानदार हैं और दर्शक भी फिल्मों में उनके सीन को काफी पसंद करते हैं, लेकिन फीस के मामले में राजपाल यादव लीड एक्टर्स के मुकाबले काफी पीछे हैं. वह फिल्मों में लीड एक्टर्स की फीस का सिर्फ 3 या 4 प्रतिशत ही लेते हैं. दावा है कि फिल्म बेबी जॉन के लिए वरुण धवन को 25 करोड़ रुपये फीस मिली थी और इसी फिल्म में राजपाल यादव को 1 करोड़ रुपये फीस के रूप में मिले थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ड्रीम गर्ल के लिए 1 करोड़, भूल भुलैया 3 के लिए 2-3 करोड़ और चंदू चैम्पियन के लिए 2 करोड़ रुपये फीस राजपाल यादव को मिली थी.

राजपाल यादव की अपकमिंग फिल्में

राजपाल यादव के लिए ये साल काफी बिजी होने वाला है. वह फिलहाल जेल में हैं लेकिन उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं. वह अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला में नजर आएंगे. इसके अलावा, वह अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म वेलकम टू जंगल में भी दिखाई देंगे, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में कन्नड़ फिल्म अम्मा, तेलुगू फिल्म रंगीला के अलावा एक हॉरर फिल्म टैक्सी में भूत है का नाम शामिल है. दावा है कि उनके पास घमासान, मन्नू और मुन्नी की शादी और मिशन लैला जैसे प्रोजेक्ट भी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
