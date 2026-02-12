Rajpal Yadav के जेल जाने के बाद पहली बार सामने आई पत्नी राधा, फिल्म इंडस्ट्री से मिल रहे सपोर्ट पर क्या बोलीं?

Rajpal Yadav Wife Radha Reaction On Bollywood Support: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादल के जेल जाने के बाद राधा यादव सामने आई है, जो अभिनेता की पत्नी है. उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से मिल रहे सपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है.

Rajpal Yadav Wife Radha Reaction On Bollywood Support: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. अभिनेता पर 5 करोड़ का लोन है और इसी केस में चैक बाउंस के चलते उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई है. राजपाल यादव के जेल जाते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई कलाकार आगे आए हैं. कई कलाकारों ने अभिनेता की मदद का वादा किया है, जिसमें सबसे पहला नाम सोनू सूद का है. इसके बाद, वरुण धवन, सलमान खान, अजय देवगन जैसे कई स्टार्स का सपोर्ट राजपाल यादव को मिला है और अब बॉलीवुड के इस सपोर्ट पर राजपाल यादव की पत्नी राधा ने प्रतिक्रिया दी है.

राजपाल यादव की पत्नी राधा ने कही ये बात

राजपाल यादव (Rajpal Yadav ) की पत्नी राधा लाइमलाइट से दूर रहती हैं और पति के जेल जाने के बाद वह अपने परिवार को संभाल रही हैं. राधा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से खास बातचीत की है और उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कहा है. राधा ने भावुक होकर कहा, 'सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और इंडस्ट्री के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता चाहती हूं, जो हमारी मदद के लिए आगे आए हैं.' राजपाल यादव की पत्नी राधा से पहले उनके मैनेजर गोल्डी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कलाकार के मिल रहे सपोर्ट का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि इस मुश्किल समय में एक्टर का साथ देने के लिए सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और म्यूजिक कंपोजर राव इंद्रजीत यादव आए हैं. कई सितारे उनसे टच में हैं.

राजपाल यादव को मिल जाएगी जमानत

बता दें कि राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और इसी वजह से अभिनेता पर करोड़ों का कर्जा हो गया. आज के समय में लोन ब्याज के साथ 9 करोड़ का हो गया है, जिसे अभिनेता उतार नहीं पा रहे हैं. इसी वजह से कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का फैसला सुनाया था, लेकिन 12 फरवरी यानी गुरुवार को राजपाल यादव के केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली है. दावा है कि इस दौरान उन्हें बरी कर दिया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

