'करिश्मा कपूर की प्राइवेट वीडियो...', 'खुद्दार' देखते ही भड़क गई थीं गोविंदा के को-स्टार की होने वाली सास

Khuddar Actor Interview: गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म 'खुद्दार' की फिल्म के एक स्टार ने अपनी शादी को लेकर किस्सा बताया है. आइए जानते हैं कि इस एक्टर ने क्या बताया है.

एक्टर राजू श्रेष्ठ (Raju Shrestha) ने अपने करियर में कई मूवीज में काम किया है और अलग-अलग किरदार में नजर आए हैं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग करियर शुरू किया था. राजू श्रेष्ठ की जबरदस्त एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई. उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया है. राजू श्रेष्ठ ने एक इंटरव्यू के दौरान एक किस्सा बताया है और ये उनकी फिल्म 'खुद्दार' और उनकी शादी से जुड़ा है. बताते चलें कि साल 1994 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म 'खुद्दार' में राजू श्रेष्ठ ने निगेटिव रोल किया था. आइए जानते हैं एक्टर ने क्या बताया है.

राजू श्रेष्ठ की होने वाली सास ने देखी थी फिल्म 'खुद्दार'

राजू श्रेष्ठ ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू में बताया है, 'जब फिल्म खुद्दार रलीज हुई थी तब मेरी शादी की बात हो रही थी. हम दोनों एक-दूसरे को जानते थे लेकिन मेरी होने वाली सास मुझे नहीं जानती थीं. मेरी सास ने कहा था कि फिल्म में काम करता है तो फोटो दिखाओ. मेरी होने वाली वाइफ ने कहा कहा कि हम आपको उसकी फिल्म दिखाने ले जाते हैं. वह मेरी सास को फिल्म खुद्दार दिखाने ले गए थे.'

TRENDING NOW

राजू श्रेष्ठ की टूटते-टूटते बची शादी

राजू श्रेष्ठ ने आगे बताया, 'मेरी होने वाली सास फिल्म देखने के लिए बैठी थीं. फिल्म में मेरा सीन था कि मैं करिश्मा कपूर के प्राइवेट वीडियो को शूट कर रहा हूं और उन्हें जहर दे रहा हैं. फिल्म के क्लाइमेक्स में जब मुझे गोविंदा मारता है तो थिएटर में पब्लिक चिल्ला रही है कि ये कितना कमीना है, इसे तो मर जाना चाहिए. मेरी होने वाली पत्नी और सास ये सब देख रही हैं. मेरी होने वाली सास को लगा कि जिसको पूरी दुनिया गाली दे रही है. फिर उनको समझाना पड़ा कि ये एक्टिंग है. इसके बाद उनको पुरानी फिल्म दिल का क्या कसूर दिखाई, जिसमें मेरा कॉमिक रोल था. फिर उन्हें भरोसा हुआ कि मेरी बेटी सही हाथों में है. इस तरह से मेरी शादी टूटते-टूटते रह गई थी.' राजू श्रेष्ठ ने फिल्म 'खुद्दार' में अपने दोनो को-स्टार गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी की काफी तारीफ की है. उनका कहना है कि दोनों हर चीज में परफेक्ट हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more