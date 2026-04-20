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Dhurandhar 3 पर राकेश बेदी ने दिया बड़ा अपडेट, 'जमील जमाली' ने फिल्म को लेकर कही ये बात

Rakesh Bedi On Dhurandhar 3: फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट में काम करने वाले राकेश बेदी ने इसके तीसरे पार्ट पर बात की है. आइए जानते हैं कि वेटरन एक्टर ने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 20, 2026 1:16 PM IST

Dhurandhar 3 पर राकेश बेदी ने दिया बड़ा अपडेट, 'जमील जमाली' ने फिल्म को लेकर कही ये बात
राकेश बेदी ने फिल्म धुरंधर 3 बनने पर चुप्पी तोड़ी है.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर काटा कि कई रिकॉर्ड टूट गए. फिल्म का पहला पार्ट 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुआ था. वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को आया था और एक महीने बाद भी लोगों को एंटरटेन कर रहा है. दोनों फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी बीच फिल्म के महत्वपूर्ण किरदार जमील जाली करने वाले वेटरन एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi) ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'धुरंधर 3' (Dhurandhar 3) को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि राकेश बेदी ने फिल्म के अगले पार्ट पर क्या कहा है.

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राकेश बेदी ने फिल्म 'धुरंधर 3' पर दिया रिएक्शन

राकेश बेदी ने 'जूम' के साथ बातचीत करते हुए फिल्म 'धुरंधर 3' बनने के सवाल का जवाब दिया है. फिल्म में जमील जमील का रोल करने वाले राकेश बेदी ने कहा, 'मुझे नहीं लगता है फिल्म का तीसरा पार्ट बनेगा. लेकिन धुरंधर एक फ्रेंचाइजी फिल्म है तो इसे किसी समय दूसरी एक्टर्स के साथ बनाया जा सकता है. फिल्म की कहानी उस मोड़ पर खत्म होती है, जहां एक जासूस अपने देश वापस लौट जाता है. मेरे खयाल से इससे ज्यादा इसमें कुछ और बाकी बचा है.' इस तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर 3' के बनने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है.

'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने मेकर्स को किया मालामाल

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 1750 करोड़ रुपये से ज्यादा का कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सिर्फ अब फिल्म 'दंगल 'और फिल्म 'बाहुबली 2' से पीछे है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में दिखाई गई कहानी के हर हिस्से और स्टार्स की जबरदस्त अदाकारी ने लोगों का ऐसा दिल जीता है कि मेकर्स की तिजोरियां भर गईं.

आदित्य धर की फिल्मों में नजर आए ये सितारे

'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की स्टारकास्ट की बात करें रणवीर सिंह, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, आर माधवन, सौम्या टंडन, गौरव गेरा, दानिश इकबाल, दानिश पंडोर जैसे सितारों ने इन मूवीज में काम किया है. गौरतलब है कि इन दोनों की फिल्मों की कहानी के साथ ही स्टारकास्ट की काफी चर्चा हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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