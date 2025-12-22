Dhurandhar Exclusive: Akshaye Khanna के FA9LA सॉन्ग और कमबैक पर राकेश बेदी का बड़ा बयान, सेट से जुड़ी बताई ये खास बात

Dhurandhar Exclusive: बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार राकेश बेदी इन दिनों अपनी बेबाक बातचीत और दिलचस्प खुलासों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में 'बॉलीवुडलाइफ' के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अक्षय खन्ना के मच एंटिसिपेटेड कमबैक फिल्म 'धुरंधर' के FA9LA वायरल सॉन्ग और फिल्म मेकिंग के उन अनसुने पहलुओं पर बात की, जो आमतौर पर पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं.
अक्षय खन्ना का धांसू कमबैक, किस्मत का खेल
इंटरव्यू के दौरान जब राकेश बेदी से अक्षय खन्ना के नए गाने और उनके लुक एंड फील को लेकर सवाल किया गया, जिसकी तुलना फिल्म 'एनिमल' में बॉबी देओल के कमबैक सॉन्ग से की जा रही है, तो उन्होंने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया. राकेश बेदी ने कहा, 'हर एक्टर की अपनी एक किस्मत और अपनी एक अलग जर्नी होती है. इंडस्ट्री में कब, कहां और कौनसी चीज हिट हो जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता.' उन्होंने आगे कहा कि जो अच्छे और सच्चे कलाकार होते हैं, वे कभी हार नहीं मानते और हमेशा 'गेम' में बने रहते हैं. उनके अनुसार, अक्षय खन्ना की प्रतिभा कभी छिपी नहीं थी, बस सही समय और सही प्रोजेक्ट का इंतजार था.
राकेश बेदी ने अपने संघर्ष से उठाया पर्दा
राकेश बेदी ने अपनी एक्टिंग जर्नी को लेकर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार डायरेक्टर आदित्य धर से बोला था कि मैं लंबे समय से बैट लेकर क्रीज पर खड़ा हूं, बस एक सही बॉल का वेट कर रहा हूं, ताकि उस पर बेहतरीन शॉट मार सकूं.' जिसपर बेदी ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें महसूस होता है, कि आदित्य धर ने उन्हें वह 'बॉल' (अवसर) दी और उन्होंने उस पर अपना बेस्ट शॉट खेला है. यह बयान दर्शाता है, कि एक अनुभवी कलाकार के लिए भी हर नया और चुनौतीपूर्ण रोल कितना मायने रखता है.
आदित्य धर की किताब के इस नियम का एक्टर ने खोला पन्ना
फिल्म के सेट पर काम करने के माहौल को लेकर राकेश बेदी ने एक दिलचस्प बात बताई. उन्होंने आदित्य धर की तारीफ करते हुए कहा, कि आदित्य धर एक पुरानी परंपरा को आज भी मानते हैं. और वो है 'अच्छा खाना, अच्छा काम' जी हां उन्होंने कहा कि आदित्य धर का मानना है, कि फिल्म का बजट चाहे जो भी हो, लेकिन सेट पर यूनिट के लिए खाना बेहतरीन होना चाहिए. उनका कहना है, कि 'पेट से ही दिल का रास्ता जाता है.' अगर टीम को अच्छा खाना खिलाया जाएगा, तो वे दोगुनी ऊर्जा और खुशी से काम करेंगे.
शूटिंग में आए चैलेंजेस पर राकेश बेदी ने किया खुलासा
बेदी ने शूटिंग के दौरान के कठिन समय को याद करते हुए बताया कि लेह-लद्दाख जैसे मुश्किल इलाकों में शूटिंग के वक्त फूड पॉइजनिंग और सेहत बिगड़ने की खबरें आई थीं, लेकिन टीम का डेडिकेशन (समर्पण) इतना जबरदस्त था, कि सबने मिलकर हर मुश्किल को पार किया और काम पूरा किया. जिसका रिजल्ट आज हम सबके सामने हैं.
फिल्म की सफलवता और टीम की मेहनत
राकेश बेदी की बातों से साफ है, कि चाहे अक्षय खन्ना का स्टाइलिश कमबैक हो या लेह की कड़कड़ाती ठंड में शूटिंग, फिल्म इंडस्ट्री केवल ग्लैमर नहीं बल्कि कड़े परिश्रम और सही तालमेल पर टिकी है. अक्षय खन्ना का FA9LA सॉन्ग इस बात का सबूत है, कि जब टैलेंट और सही विजन मिलता है, तो धमाका होना तय है. जिसकी गूंज बॉक्स ऑफिस पर साफ सुनाई दे रही है.
