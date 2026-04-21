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अदित्य धर की 'धुरंधर' के लिए नहीं थे तैयार राकेश बेदी, बेटी ने बदला मन और फिर ऐसी चमकी किस्मत

राकेश बेदी ने खुलासा किया कि उन्होंने आदित्य धर की फिल्म को छोटे रोल की वजह से ठुकरा दिया था, लेकिन उनकी बेटी रितिका की सलाह पर उन्होंने फैसला बदला. आज 'धुरंधर 2' की सफलता और उनके वायरल डायलॉग ने उनकी किस्मत बदल दी है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 21, 2026 11:08 AM IST

अदित्य धर की 'धुरंधर' के लिए नहीं थे तैयार राकेश बेदी, बेटी ने बदला मन और फिर ऐसी चमकी किस्मत
'धुरंधर' के लिए नहीं तैयार थे राकेश बेदी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी आज हर तरफ छाए हुए हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला रही है और उनका किरदार जमील जमाली घर-घर में मशहूर हो चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म ने उन्हें आज यह बुलंदियां दी हैं, उसे उन्होंने लगभग ठुकरा ही दिया था?

सर्बिया का वो एक सीन

किस्सा शुरू होता है साल 2019 से, जब निर्देशक आदित्य धर अपनी पहली फिल्म 'URI: The Surgical Strike' की तैयारी कर रहे थे. आदित्य ने राकेश बेदी को एक छोटे से रोल के लिए अप्रोच किया था. राकेश बेदी, जिन्होंने दशकों तक इंडस्ट्री को अपनी कला दी है, रोल की लंबाई को लेकर थोड़े हिचकिचा रहे थे.

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फराह खान के साथ एक मजेदार बातचीत में राकेश ने खुलासा किया, "मैंने उरी के लिए मना कर दिया था. मुझे लगा कि सिर्फ एक सीन के लिए सर्बिया जाना क्या सही होगा? रोल बहुत छोटा था और एक सीनियर एक्टर के तौर पर मैं कुछ बड़ा करना चाहता था."

बेटी रितिका का मास्टरस्ट्रोक

जब राकेश बेदी इस उलझन में थे, तब उनकी बेटी रितिका ने अपने पिता को समझाया कि आज का दौर बदल रहा है और नए निर्देशकों के पास एक अलग विजन है. रितिका ने कहा, "पापा, आदित्य धर एक नया और बेहद टैलेंटेड डायरेक्टर है. आपको उनके साथ काम करना चाहिए, रोल छोटा है तो क्या हुआ?"

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राकेश की पत्नी ने भी रितिका का साथ दिया और तर्क दिया कि अगर अनुभवी कलाकार नए टैलेंट का हाथ नहीं थामेंगे, तो इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी. अपनी बेटी और पत्नी के समझाने पर राकेश बेदी ने आखिरकार हामी भर दी. यही वह पल था जिसने उनके करियर के लिए 'धुरंधर' के दरवाजे खोल दिए.

बच्चा है तू मेरा

आदित्य धर के साथ शुरू हुआ वह छोटा सा सफर 'धुरंधर 2' तक आते-आते एक मिसाल बन गया. फिल्म में उनका डायलॉग "बच्चा है तू मेरा" आज हर घर में फेमस हो चुका है. राकेश बेदी बताते हैं कि अब आलम यह है कि फैंस उनके पास फोटो खिंचवाने नहीं, बल्कि अपनी आंखों के सामने वो डायलॉग सुनने आते हैं.

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फराह खान ने जब रितिका से मजाक में कहा कि तुम्हें तो अपने पापा की किस्मत बदलने के लिए इनाम मिलना चाहिए, तो रितिका ने हंसते हुए जवाब दिया, "बिल्कुल! मैं तो अब पापा से Range Rover लेने वाली हूं." हालांकि यह एक पारिवारिक मजाक था, लेकिन यह सच है कि रितिका की उस एक सलाह ने राकेश बेदी को उनके करियर की सबसे बड़ी कमर्शियल सफलता दिला दी. आज जब 'धुरंधर 2' अरबों की कमाई कर रही है, तो राकेश बेदी अपनी सफलता का श्रेय अपनी बेटी को देते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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