Aamir Khan गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग बसाने जा रहे घर, राखी गुलजार बोलीं- '61 साल की उम्र में शादी...'

Rakhee Gulzar On Aamir Khan Wedding: आमिर खान 61 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तासरी शादी करने जा रहे हैं. राखी गुलजार ने एक्टर की शादी करने के फैसले पर रिएक्शन दिया है.

राखी गुलजार ने आमिर खान की शादी पर रिएक्शन दिया है.

बॉलीवुड स्टार आमिर खान (Aamir Khan) ने लंबे समय से गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते में है और उन्होंने हाल ही कन्फर्म किया है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ करने वाले हैं. इसके साथ ही एक्टर ने बताया है कि वह और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई शादी करने वाले हैं. इसके बाद से 61 साल के एक्टर की शादी को लेकर हर तरफ बातें हो रही हैं. आमिर खान के तमाम चाहने वाले फैंस उनके फैसले से काफी खुश हैं. हालांकि, उनके इस फैसले की आलोचना भी हो रही है. दरअसल, एक्टर की ये तीसरी शादी है. इसी बीच वेटरन एक्ट्रेस राखी गुलजार (Rakhee Gulzar) ने आमिर खान के शादी के फैसले पर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि राखी गुलजार ने क्या कहा है.

आमिर खान के शादी के फैसले पर बोलीं राखी गुलजार

राखी गुलजार ने आमिर खान की शादी के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. राखी गुलजार ने 'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए कहा, '61 साल की उम्र शादी करने में क्या गलत है? रॉबर्ट डी नीरो ने दो बार शादी की है. अब वह टिफनी चेन के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म साल 2023 में हुआ था. जब रॉबर्ट डी नीरो जब 80 साल की उम्र के थे तब उन्हें बच्चा हुआ था. शादी की खुशी उम्र पर निर्भर नहीं करती.' राखी गुलजार ने अपना उदाहरण देते हुए कहा, 'मैंने जब गुलजार से शादी की थी तब वह करीब 40 साल के थे.' बताते चलें कि राखी और गुलजार ने साल 1973 में शादी की थी और दोनों के एक बेटी मेघना गुलजार है.

राखी गुलजार ने की आमिर खान की तारीफ

राखी गुलजार ने कहा कि उन्होंने भले ही आमिर खान के साथ काम नहीं किया लेकिन वे उन्हें एक बहुत ईमानदार इंसान मानती हैं. राखी गुलजार ने आमिर खान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने तलाक के बाद भी अपनी दोनों एक्स वाइफ के साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं, जो उनका स्वभाव दिखाता है.

आमिर खान ने 60वें बर्थडे पर कन्फर्म किया था अपना रिश्ता

आमिर खान ने साल 2025 में अपने 60वें अपने बर्थडे पर गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते पर मुहर लगाई है. बताते चलें कि गौरी स्प्रैट अपने बॉयफ्रेंड आमिर खान से 14 साल छोटी हैं. गौरी स्प्रैट की एक शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा है. आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ शादी से पहले रीना दत्ता और किरण राव के साथ शादी की थी. आमिर खान की दोनों शादियां 16-16 साल चलीं और उनका तलाक हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.