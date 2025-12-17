ENG हिन्दी
Nitish Kumar पर बुरी तरह भड़कीं Rakhi Sawant, कैमरे के सामने कह दी ऐसी बात, जिसे सुन सन्न रह जाओगे आप!

Rakhi Sawant अक्सर अपने बेबाक बयान और अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बिहार के सीएम नीतिश कुमार को लेकर कुछ ऐसा कह रही है, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 17, 2025 11:24 PM IST

Nitish Kumar पर बुरी तरह भड़कीं Rakhi Sawant, कैमरे के सामने कह दी ऐसी बात, जिसे सुन सन्न रह जाओगे आप!

Rakhi Sawant on Nitish Kumar Burqa Controvery: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत (Rakhi Sawant) अक्सर अपने अतरंगी और बेबाक अंदाज के साथ-साथ बयानों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार राखी अपने गुस्से को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में बिहार के सीएम नीतिश कुमार (Nitish Kumar) ने एक कार्यक्रम के दौरान सरेआम महिला का हिजाब खींच लिया था, जिसपर अब राखी सावंत (Rakhi Sawant Video) ने अपनी भड़ास निकालते हुए एक वीडियो शेयर किया है. उनका यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि इसमें राखी ने सीएम की गरिमा पर सवाल उठाते हुए ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है.

'क्या कर दिया नीतीश जी आपने?'

नीतीश कुमार के हिजाब कंट्रोवर्सी पर अब राखी सावंत का रिएक्शन भी सामने आया है. राखी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पहले तो वह सीएम नीतीश के लिए अपना सम्मान जाहिर करती हैं, लेकिन फिर वह उन्हें ऐसा धोती है, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो की शुरुआत राखी सावंत अपने चिरपरिचित अंदाज में करते हुए कहती हैं 'दोस्तों नमस्ते, नीतीश कुमार जी नमस्ते, पैरीपोड़ा, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सिर पर रहे,आशीर्वाद नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, बहुत इज्जत करती हूं, आपसे बहुत प्यार करती हूं, आप बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे पिता हैं पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी, क्या कर दिया नीतीश जी आपने?'

'आपको पांच पैसा का भी नॉलेज नहीं?'

वीडियो में वो आगे कहती हैं, 'मुस्लिम औरत को अवॉर्ड दे रहे हैं आप बुलाकर, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, आपको थोड़ा भी क्या नॉलेड नहीं, पांच पैसा का भी नॉलेज नहीं है कि इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है, कुराने पाक में लिखा है.' वहीं वीडियो में राखी ने तो नीतीश कुमार को यूपी का सीएम तक बता दिया. उन्होंने आगे कहा, 'अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता है. इतने दिग्गज नेता आप सीएम यूपी के माननीय, मैं इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे क्यों आप इतने अच्छे नेता है, ये आपने क्या कर दिया. एक मुस्लिम औरत का आप नकाब खींच रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसी हरकतें कर हे हैं.'

'सरेबाजार में सबके सामने मैं आपकी धोती खींच लूं'

राखी ने वीडियो में आगे जो कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. दरअसल, राखी को कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'अगर आपके पास मैं आती हूं,आपको ऐसे पूरे सरेबाजार में सबके सामने मैं आपकी धोती खींच लूं. आपके पैजामे का नाड़ा खींच लूं कैसा फील होगा आपको. एक तरफ आप औरत को इज्जत देते हो, दूसरी ओर इज्जत उतार लेते हो, शर्म नहीं आती आपको. आप मेरे फेवरेट नेता है, लेकिन ये क्या कर दिया आपने इस्लामिक औरत के साथ, जियो और जीने दो.'

वीडियो बनाकर ट्रोल हुईं राखी सांवत

राखी ने आगे कहा, 'मीडिया बुलाएं और इस औरत को बहन बोलकर माफी मांगे नीतीश जी, आपकी मैं इज्जत करती हूं, यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन और के साथ ऐसा अत्याचार हमें नहीं होगा बर्दाश्त, आप माफी मांगे.' जैसे ही राखी सांवत का ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही एक्ट्रेस को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने लगी. जहां कुछ लोग राखी के बेबाक अंदाज की सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरह उन्होंने नीतीश को यूपी का सीएम बताया इसे लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं.

