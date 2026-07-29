‘क्या देकर मिनिस्टर बन गई…’ कंगना रनौत के Gen-Z विवादित बयान पर राखी सावंत का पलटवार, वीडियो हो रहा वायरल

सांसद कंगना रनौत द्वारा Gen Z प्रोटेस्ट और युवा पीढ़ी पर दिए गए विवादित बयानों के बाद एक्ट्रेस राखी सावंत ने उन पर तीखा हमला बोला है. राखी ने कंगना के बयान का विरोध करते हुए उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाया है.

राखी सावंत का पलटवार

बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक अपने बेबाक बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर बड़े विवाद में घिर गई हैं. इस बार Gen Z के एक प्रदर्शन को लेकर दिए गए उनके बयानों ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. कंगना की इस टिप्पणी के बाद मनोरंजन जगत की जानी-मानी अदाकारा राखी सावंत पूरी तरह भड़क उठी हैं और उन्होंने कंगना पर बेहद तीखे और आक्रामक अंदाज में पलटवार किया है.

क्या है कंगना का बयान?

हाल ही में कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए युवाओं और जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी. उन्होंने प्रदर्शन के वायरल वीडियो और 'कॉकरेज जनता पार्टी' का जिक्र करते हुए लिखा कि इन क्लिप्स को देखकर उन्हें घिन आ रही है. कंगना ने प्रदर्शन करने वाले युवाओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे भारी बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हें इस मानसिक गंदगी से बाहर आने के लिए डिटॉक्स होने की सख्त जरूरत है.

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने अपनी जवानी के दिनों का हवाला दिया और कहा कि जब वह इन युवाओं की उम्र की थीं, तब तक दो नेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर चुकी थीं. इसके अलावा, उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली लड़कियों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की और उन्हें सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन औरतें करार दिया.

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)

राखी सावंत का फूटा गुस्सा

कंगना रनौत के इन बयानों के सामने आने के बाद राखी सावंत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. राखी ने Gen Z का खुलकर समर्थन किया और कंगना पर व्यक्तिगत हमले करते हुए उन्हें 'चुड़ैल' तक कह डाला. राखी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कंगना के पास्ट और एयरपोर्ट वाले थप्पड़ कांड की भी याद दिलाई.

राखी सावंत ने कैमरे के सामने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, ‘कंगना, तू क्या देकर मिनिस्टर बन गई? तुझे तो देश में कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा. भगवान ही जाने तू मंडी से चुनाव कैसे जीत गई. हमारे देश की बेटियों और स्टूडेंट्स के बारे में ऐसी बकवास करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू उस थप्पड़ को भूल गई है जो तुझे एयरपोर्ट पर पड़ा था. अगर तेरे पास ये सरकारी सिक्योरिटी न हो और तू अकेली सड़क पर घूमे, तब तुझे देश के आम लोगों की असली ताकत का अंदाजा होगा. देश की लड़कियों के बारे में इतना गंदा बोल रही है. अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या-क्या किया है. कहां मुंह काला किया. तेरी इतनी औकात है.’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.