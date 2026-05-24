'प्रोड्यूसर ने बिस्तर पर बुलाया, मना करने पर...', Rakhi Sawant ने शेयर किया कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस

Rakhi Sawant Casting Couch Experience: एक्ट्रेस राखी सावंत ने अपना कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस बताया है. उन्होंने बताया है कि एक बार प्रोड्यूसर काम के बदले उनके साथ सोना चाहता था.

राखी सावंत ने इंटरव्यू दिया है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चर्चित हस्ती राखी सावंत (Rakhi Sawant) अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. वह हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं. वहीं, जब अपनी निजी जिंदगी की बात हो तब भी राखी सांवत पीछे नहीं हटती हैं. हालांकि, कई बार राखी सावंत विवादों में आ जाती हैं और उनके बयान आए दिन खबरों में आ जाते हैं. फिलहाल, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ पर काफी कुछ बताया है. राखी सावंत कास्टिंग काउच पर भी बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

राखी सावंत से प्रोड्यूसर ने काम के बदले मांगा फेवर

एक्ट्रेस राखी सावंत ने 'हॉटरफ्लाई' के साथ इंटरव्यू के दौरान कास्टिंग काउच पर बात करते हुए कहा, 'एक प्रोड्यूसर ने मुझसे बिस्तर गर्म करने के लिए पूछा था, मना करने पर फ्लाइट से उतार दिया. हम लोग फिल्म के लिए बैंकॉक के लिए जा रहे थे. मेरे साथ मेरी मां भी थी. इस दौरान प्रोड्यूसर ने कहा कि बैंकॉक जाते ही सीधा... मैं उनका इशारा समझ नहीं पाई. लेकिन मेरी मां ने समझ लिया. मां ने फ्लाइट से उतरने को कहा. मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि हमें फ्लाइट से उतारो वरना हम पुलिस में शिकायत कर देंगे. इसके बाद हम लोग फ्लाइट से उतर गए थे. मेरी मां ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं.'

राखी सावंत को वाइफ मटेरियल नहीं समझते लोग

राखी सावंत ने इंटरव्यू के दौरान अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी बात की. राखी सावंत ने कहा, 'मैंने हाल ही में एक लड़के को शादी के लिए प्रपोज किया. उस लड़के ने तुमसे शादी कौन करेगा? तुम वाइफ मटेरियल नहीं हो. मैंने कहा कि तेरे दिमाग में वाइफ मटेरियल क्या है? जूते खाना, गाली खाना, तेरे हाथों के नीचे दबे रहना, बाहर जाकर काम ना करना. चलो ठीक है बाहर जाकर काम नहीं करेंगे. कोई फर्क नहीं पड़ता है.' बताते चलें कि राखी सावंत ने साल 2019 में रितेश सिंह के साथ शादी की थी. दोनों साथ में 'बिग बॉस' में नजर आए थे. हालांकि, शो खत्म होने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे. राखी सावंत ने साल 2022 में आदिल दुर्रानी से दूसरी शादी की थी और कुछ महीने में दोनों अलग हो गए. राखी सावंत और आदिल दुर्रानी ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.