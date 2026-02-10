ENG हिन्दी
'मां बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं', राखी सावंत ने बोलीं- 'किसी का भी स्पर्म ले लो...'

Rakhi Sawant Statement: राखी सावंत ने हाल ही में मां बनने को लेकर और अपने धर्म को लेकर बात की है. इस दौरान उनका दिलचस्प बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 10, 2026 3:06 PM IST

'मां बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं', राखी सावंत ने बोलीं- 'किसी का भी स्पर्म ले लो...'

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर सेलिब्रिटीज में से एक राखी सावंत (Rakhi Sawant) अक्सर अपने बयानों से लोगों का ध्यान खींचती हैं. इसके साथ ही राखी सावंत कई बार यूनिक आउटफिट पहनकर पब्लिक प्लेस और उनके वीडियोज वायरल हो जाते हैं. उनके बयान आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है. अब राखी सावंत ने कुछ ऐसा कहा है जो सुर्खियों में है. उन्होंने कहा कि वह वह अपने एग्स फ्रीज करा चुकी हैं और बहुत जल्द मां बनेंगी. राखी सावंत ने ये भी कहा है कि मां बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है. सरोगेट के लिए किसी कभी स्पर्म ले लो. वह सलमान भाई को छोड़कर वह किसी भी हीरो का स्पर्म ले सकती हैं.

राखी सावंत ने अपने धर्म को लेकर कही ये बात

राखी सावंत ने हाल ही में 'बिग बॉस मराठी 6' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री ली है. इससे पहले उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई मुद्दों पर खुलकर बात की है. राखी सावंत ने अपने धर्म पर बात कते हुए कहा, 'मैं हिंदू थी, क्रिश्चयन भी थी और इस्लामिक हूं. किसी धर्म में खराबी नहीं है. मेरी मां ने मुझे जन्म दिया और मेरी अपनी जिंदगी है. मेरा रिश्ता तो खुदा से है. लोग बॉयफ्रेंड, जेवर और पैसा खोजते हैं. मैां खुदा को ढूंढती हूं, चाहें किसी धर्म में जाना पड़े.' राखी सावंत ने मुस्लिम बनने के सवाल पर कहा, 'मेरी अपनी मर्जी है, कोई मुझे खिलाने नहीं आ रहा है.' राखी सावंत ने हिंदू धर्म को त्यागने या उसे फॉलो करने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया.

राखी सावंत ने मां बनने पर दिया ये रिएक्शन

राखी सावंत से मां बनने के प्लान को लेकर सवाल किया गया. इस पर राखी सावंत ने कहा, मैं अपने एग्स फ्रीज करा चुकी हूं. मैं जल्दी मैं बनूंगी. मां बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है. सरोगेट करने के लिए किसी का भी स्पर्म ले लो. मैं सलमान भाई को छोड़कर किसी भी हीरो का स्पर्म ले सकती हूं. राखी सावंत ने कहा, मैं चाहती हूं कि मुझ पर बायोपिक बने. मैं चाहती हूं कि मेरी बायोपिक आलिया भट्ट करें और अगर वह ना करें तो विद्या बालन करें. अगर वो भी ना करें तो मैं खुद कर लूंगी. राखी सावंत ने कहा, 'मेरा एक्स 8 महीने जेल मे रहा था और उसने पुलिस और वकील को मेरे पीछे लगा दिया था ताकि मैं भी जेल में रहूं. मैं साढ़े तीन साल दुबई में रही और बॉलीवुड में मेरा करियर खत्म हो गया. मैंने साढे़ तीन साल बॉलीवुड में काम नहीं किा लेकिन दुबई में बहुत पैसा कमाया है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

