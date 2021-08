हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर और फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वे मॉडल और एक्ट्रेस इनाया सुल्ताना (Inaya Sultana) के साथ नशे में धुत होकर डांस कर रहे थे। ये वीडियो इनाया की बर्थडे पार्टी का था और इसमें राम गोपाल वर्मा इनाया के साथ बेहद अजीब तरीके का डांस कर रहे थे जिसे लोगों ने 'अश्लील' तक कह दिया। वीडियो में उनके डांस करने के तरीके पर लोगों ने सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। ये वीडियो वायरल होने पर लोगों ने उन्हें काफी भला-बुरा कहा और मामला इतना बढ़ा कि राम गोपाल वर्मा को सफाई तक देनी पड़ी। Also Read - एक्ट्रेस Inaya Sultana की बर्थडे पार्टी में Ram Gopal Varma ने किया नशे में धुत्त होकर डांस? वायरल वीडियो देख ठनका लोगों का दिमाग

अब उसी पार्टी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिर से राम गोपाल वर्मा मॉडल इनाया के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को खुद इनाया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। साथ ही इनाया ने लिखा, 'मैं आधिकारिक तौर पर अपने और राम गोपाल वर्मा के इस वीडियो को शेयर करती हूं।' देखिए ये दूसरा वायरल वीडियो...

I officially share this video of mine and @RGVzoomin pic.twitter.com/gr80fFARnK

साथ ही खुद राम गोपाल वर्मा ने भी इनाया के साथ तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में वे इनाया सुल्ताना के साथ नजर आ रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वायरल वीडियो में मेरी खूबसूरत डांसिंग पार्टनर इनाया सुल्ताना के साथ। देखिए राम गोपाल वर्मा का पोस्ट... Also Read - कंगना रनौत के कमेंट के बाद राम गोपाल वर्मा ने किया उर्मिला मातोंडकर का सपोर्ट, कहा, 'उसने अपने वर्सटाइल टैलेंट को..'

With the beautiful @inaya_sultana my dancing partner in the viral video pic.twitter.com/4jRGwn1Mh6

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 24, 2021