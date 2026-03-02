ENG हिन्दी
राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर 2'-'टॉक्सिक' क्लैश को यूएस-ईरान जंग से किया कनेक्ट! पोस्ट पर केआरके ने किया रिएक्ट

Ram Gopal Varma On Dhurandhar 2 Toxic Clash: राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' क्लैश पर रिएक्शन दिया है. डायरेक्टर इस क्लैश की तुलना यूएस और ईरान के युद्ध से की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 2, 2026 12:21 PM IST

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है.

यूएस और ईरान के बीच छिड़ी जंग (US-Iran War) ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है. दोनों के देश के बीच तनाव ने दूसरे देशों पर भी असर डाला है. इंडियन सिनेमा के कई स्टार्स यूएस और ईरान युद्ध के बीच दुबई में फंस गए हैं. इसी बीच पॉपुलर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने अपने सोशल मीडिया पोस्टर से लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने दोनों देशों की जंग को 'धुरंधर 2' (Dhurandhdar 2) और 'टॉक्सिक' (Toxic) से जोड़ा है. राम गोपल वर्मा की लेटेस्ट पोस्ट पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. वहीं, केआरके (KRK) ने उनकी पोस्ट पर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने क्या लिखा है.

राम गोपाल वर्मा ने किया सोशल मीडिया पोस्ट

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक किया है और उनका काफी नुकसान किया है. इसमें जनहानि भी हुई है. इस युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भी मौत हो गई. इन देशों के बीछ छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. इस दौरान राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट की पोस्ट से लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने लिखा है, 'मैं यूएस-ईरान के बीच लड़ाई के साथ-साथ धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच भिड़ंत देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं. एक में लोग मरेंगे और दूसरे में पैसा मरेगा.' डायरेक्टर की इस पोस्ट के सामने आते ही लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. राम गोपाल वर्मा की पोस्ट पर केआरके ने हंसते हुए रिएक्ट किया है. वहीं, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के लिए ये पहला मौका नहीं है, वह अक्सर चर्चित मुद्दों पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं.

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' में होगा क्लैश

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' और साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इन दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. साल 2026 का ये सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. बताते चलें कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 के दिसंबर में रिलीज हुई थी और इसने जबरदस्त कलेक्शन किया था. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी नजर आए थे. अब फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

