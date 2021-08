बीते हफ्ते एंटरटेनमेंट की दुनिया की कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुए। इनमें राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) का नशे में धुत्त होकर बनाए गए वीडियो से लेकर फिल्म टाइगर 3 (Tiger 3) के सेट से सलमान खान (Salman Khan) का फर्स्ट लुक शामिल है। इसके अलावा एक्ट्रेस और मॉडल शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) ने अपने बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के नाम का टैटू गुदवाया जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुईं। हमारी खास वीकली रिपोर्ट में देखिए बीते हफ्ते का सारा वायरल कंटेंट... Also Read - Pawandeep Rajan का गाना सुन रोते-रोते बेसुध हुईं Arunita Kanjilal तो Bell Bottom से Lara Dutta के लुक ने उड़ाए सबके होश, ये रहा पूरा Viral Content

राम गोपाल वर्मा ने नशे में धुत्त होकर किया डांस!

बीते हफ्ते डायरेक्टर और फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा का वीडियो खासा वायरल हुआ। इसमें राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस इनाया सुल्ताना के साथ 'अश्लील' डांस करते नजर आए। उनका वीडियो खासा वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में वे नहीं थे। हालांकि उसके एक दिन बाद ही इनाया ने उसी पार्टी का एक और वीडियो शेयर किया जो भी खासा वायरल हुआ। देखिए...

I once again want to clarify that the guy in this video is not me and the Girl in Red is not @inaya_sultana and I swear this on American President JOE BIDEN pic.twitter.com/K8nNera7Rc

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 22, 2021